Россияне смекнули, во что влипли 3 Александр Невзоров

23.07.2025, 12:20

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Индульгенция сомнительная.

Каждому обитателю РФ приходится ежедневно целовать фашизм.

А так же слушать его, читать и нюхать. Население легко научилось даже дышать фашизмом. А куда деваться?

Ныне он вновь -единственная среда обитания.

Данный факт создает некоторую неловкость.

То обстоятельство, что это не какой-то там «гитлеровский», а родной, весь в «березоньках-занозоньках» - особой роли не играет.

Фашизм, хоть в мундире СС, хоть в кокошнике остается мерзостью.

Россияне смекнули, во что влипли, но еще немного стесняются.

Антраша из «победителей» фашизма в его наследники, их немного смущает.

Чтобы служа фашизму не выглядеть совсем уж ничтожествами, русские яростно разгоняют тему «любви к России», которую готовы любить всякую и даже вдрызг офашистившуюся.

Индульгенция сомнительная. Россия - это не только корытце с Оливье.

В самом слове этом закодировано столько запредельных мерзостей, что любовь к ней автоматически означает обожание пыток, геноцидов, ГУЛАГов, лжи, беззакония, бесправия, паразитизма и горя.

Нет без этого никакой «России». Все эти компоненты невозможно вычесть ни из ее ближайшей истории, ни из современности.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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