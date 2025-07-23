Psychology Today: Ваш мозг говорит на трех языках 1 23.07.2025, 12:27

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Мы принимаем решения не только умом.

Наши голова, сердце и кишечник — это три центра, которые формируют наше восприятие, поведение и выбор, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Инстинкты кишечника — проявление оси «кишечник-мозг», где миллионы нейронов и химические сигналы влияют на эмоции и гибкость мышления. Сердце играет важную роль в эмоциональной обработке и когнитивной ясности — это так называемая когерентность сердца и мозга. А миндалина — часть лимбической системы — запускает автоматические реакции на опасность: «бей», «беги», «замри» или «угождай».

Когда эти центры не согласованы — возникает биологический конфликт, затрудняющий принятие решений. Однако благодаря нейропластичности — способности мозга создавать новые связи — можно восстановить внутреннюю гармонию.

Методика «трёх мозгов» предлагает слушать каждый центр по очереди:

— Голова: Что я думаю? Что знаю?

— Сердце: Что я чувствую? Совпадает ли это с моими ценностями?

— Кишечник: Что я ощущаю физически? Что подсказывает интуиция?

Такой подход помогает прервать автоматические реакции и построить устойчивые нейронные связи, основанные на ясности, доверии к себе и целостности. Практика приводит к улучшению сна, снижению стресса и большей уверенности в решениях.

Прислушиваясь ко всем «мозгам», мы учимся принимать осознанные решения, укрепляя нейросети самосознания и внутреннего баланса.

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