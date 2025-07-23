Psychology Today: Ваш мозг говорит на трех языках

Psychology Today: Ваш мозг говорит на трех языках1
- 23.07.2025, 12:27
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Мы принимаем решения не только умом.
Наши голова, сердце и кишечник — это три центра, которые формируют наше восприятие, поведение и выбор, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Инстинкты кишечника — проявление оси «кишечник-мозг», где миллионы нейронов и химические сигналы влияют на эмоции и гибкость мышления. Сердце играет важную роль в эмоциональной обработке и когнитивной ясности — это так называемая когерентность сердца и мозга. А миндалина — часть лимбической системы — запускает автоматические реакции на опасность: «бей», «беги», «замри» или «угождай».
Когда эти центры не согласованы — возникает биологический конфликт, затрудняющий принятие решений. Однако благодаря нейропластичности — способности мозга создавать новые связи — можно восстановить внутреннюю гармонию.
Методика «трёх мозгов» предлагает слушать каждый центр по очереди:
— Голова: Что я думаю? Что знаю?
— Сердце: Что я чувствую? Совпадает ли это с моими ценностями?
— Кишечник: Что я ощущаю физически? Что подсказывает интуиция?
Такой подход помогает прервать автоматические реакции и построить устойчивые нейронные связи, основанные на ясности, доверии к себе и целостности. Практика приводит к улучшению сна, снижению стресса и большей уверенности в решениях.
Прислушиваясь ко всем «мозгам», мы учимся принимать осознанные решения, укрепляя нейросети самосознания и внутреннего баланса.