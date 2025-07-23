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Сырский раскрыл, почему пошел на Курскую операцию

  • 23.07.2025, 12:35
  • 1,176
Сырский раскрыл, почему пошел на Курскую операцию

Во время боев в Курской области россияне потеряли убитыми и ранеными 80 000 человек.

Курская операция - одно из самых рискованных решений в наследии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Впрочем, этот маневр был необходим для сдерживания продвижения оккупантов, а также на фоне критики, что украинские войска только стоят в обороне и отступают под давлением врага.

Об этом Александр Сырский в интервью The Washington Post. Он признал, что лето-2024 стало для Украины «действительно очень тяжелым». Россия планировала интенсивные наступательные операции, в частности атаки на Сумскую область. Враг увеличил производство беспилотников и предлагал новые финансовые стимулы для набора контрактников. Все это комплексно усилило проблемы Украины на фронте.

Говоря о предпосылках планирования Курской операции, Сырский сказал:

«Нас жестко критиковали, потому что мы оборонялись и отступали. Мне пришлось сделать что-то, скажем так, чрезвычайное».

Операция привела к резкому росту морального духа среди украинских военных и гражданских, которые «отчаянно ждали новостей о продвижении на фронте».

В то же время критики утверждали, что операция сделала части линии фронта уязвимыми для российских атак и в конечном итоге способствовала большим территориальным потерям.

Впрочем, как пишет издание, в 2024 году примерно треть российских управляемых авиабомб была использована в Курской области, а не в Украине.

Сырский поделился, что российские волоконно-оптические беспилотники впервые появились на поле боя в Курской области, а не на востоке Украины. Там же Россия и привлекла северокорейские войска, которых сейчас может быть около 20 000 в регионе. На территории Украины они до сих пор не воевали.

Главком ВСУ утверждает, что во время Курской операции было убито и ранено не менее 80 000 российских военнослужащих. Он отказался разглашать потери украинцев, но сказал, что их значительно меньше.

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