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В Минске появилась необычная разметка для велосипедистов

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  • 23.07.2025, 12:40
В Минске появилась необычная разметка для велосипедистов

Фотофакт.

Один из минчан обратил внимание на разметку, которую недавно нанесли на тротуаре по ул. Куйбышева. Что именно его удивило?

Такую разметку иногда можно увидеть на тротуарах с разделением на пешеходную зону и велодорожку. Она обозначает, что в этом месте пути пешеходов и велосипедистов пересекаются, и последние должны предоставить преимущество людям, переходящим через велосипедную дорожку.

— Все бы ничего, но получается, что здесь переход за переходом, буквально через каждые два метра. Это уже какой-то сюр. Я понимаю: маловероятно, что вдруг на каждом пересечении надо будет пропускать пешеходов. Но выглядит это по меньшей мере странно, — высказал велосипедист свое мнение в разговоре с корреспондентом onliner.by.

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