В Минске появилась необычная разметка для велосипедистов

В Минске появилась необычная разметка для велосипедистов2
- 23.07.2025, 12:40
Фотофакт.
Один из минчан обратил внимание на разметку, которую недавно нанесли на тротуаре по ул. Куйбышева. Что именно его удивило?
Такую разметку иногда можно увидеть на тротуарах с разделением на пешеходную зону и велодорожку. Она обозначает, что в этом месте пути пешеходов и велосипедистов пересекаются, и последние должны предоставить преимущество людям, переходящим через велосипедную дорожку.
— Все бы ничего, но получается, что здесь переход за переходом, буквально через каждые два метра. Это уже какой-то сюр. Я понимаю: маловероятно, что вдруг на каждом пересечении надо будет пропускать пешеходов. Но выглядит это по меньшей мере странно, — высказал велосипедист свое мнение в разговоре с корреспондентом onliner.by.