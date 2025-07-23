В Ганцевичском районе мужчина пошел с ножом на силовиков

В Ганцевичском районе мужчина пошел с ножом на силовиков2
- 23.07.2025, 13:11
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Ему выстрелили в ногу.
В Ганцевичском районе милиционеры применили оружие против мужчины и ранили его в ногу. Поводом для вызова стал звонок 73-летней местной жительницы: она сообщила, что ее сосед, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ведет себя агрессивно на улице.
«Увидев правоохранителей, 49-летний дебошир с явными признаками опьянения взял в руку нож и направился в их сторону. Неоднократные законные требования сотрудников остановиться и бросить холодное оружие проигнорировал, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Милиционер произвел прицельный выстрел в ногу», – заявляет пресс-служба МВД.