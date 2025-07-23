закрыть
23 июля 2025, среда, 14:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ганцевичском районе мужчина пошел с ножом на силовиков

2
  • 23.07.2025, 13:11
  • 2,036
В Ганцевичском районе мужчина пошел с ножом на силовиков

Ему выстрелили в ногу.

В Ганцевичском районе милиционеры применили оружие против мужчины и ранили его в ногу. Поводом для вызова стал звонок 73-летней местной жительницы: она сообщила, что ее сосед, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ведет себя агрессивно на улице.

«Увидев правоохранителей, 49-летний дебошир с явными признаками опьянения взял в руку нож и направился в их сторону. Неоднократные законные требования сотрудников остановиться и бросить холодное оружие проигнорировал, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Милиционер произвел прицельный выстрел в ногу», – заявляет пресс-служба МВД.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип