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Бенедикт Камбербэтч: Мне приходилось есть пять раз в день перед съемками

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  • 23.07.2025, 13:23
  • 2,678
Бенедикт Камбербэтч: Мне приходилось есть пять раз в день перед съемками

Известный актер раскритиковал Голливуд.

Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Доктора Стрэнджа в киновселенной Marvel, раскритиковал Голливуд за чрезмерное потребление ресурсов, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

В подкасте Ruthie’s Table 4 актер признался, что подготовка к роли включала пять полноценных приемов пищи в день, а также постоянные перекусы яйцами, сыром и орехами. «Это ужасно — есть сверх аппетита. Я мог бы прокормить семью тем, что съедал сам», — отметил он.

Камбербэтч подчеркнул, что индустрия крайне неэффективна: «Посмотрите на декорации, которые не перерабатываются, транспорт, освещение, питание. Сколько энергии тратится только на имитацию дневного света в павильоне!»

По словам актера, выступать за устойчивое развитие в Голливуде — значит быть готовым к критике и обвинениям в лицемерии. Тем не менее он старается продвигать экологические инициативы как актер и продюсер: «Зачем выдавать съемочной группе пластиковые бутылки? Мы в XXI веке».

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