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Захарова устроила истерику из-за отмены в Италии концерта любимого дирижера Путина

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  • 23.07.2025, 13:31
  • 4,564
Захарова устроила истерику из-за отмены в Италии концерта любимого дирижера Путина

И процитировала Библию.

Администрация Королевского дворца в Казерте, Италия, отменила симфонический концерт под руководством российского дирижера Валерия Гергиева, который откровенно поддерживает политику Владимира Путина, более того, в 2018 году был его доверенным лицом на выборах. Это сильно разозлило представителя МИД РФ Марию Захарову, поэтому она истерично выразила недовольство этим решением, процитировав фразу из Библии: «Не бросайте бисера перед свиньями».

Кроме того, она заявила, что дирижер не выйдет на сцену в Италии, ведь местные власти «не могут принять его талант». Об этом Захарова заявила в эфире одного из российских радио, пишет «Обозреватель».

«Не бросайте бисера перед свиньями. Без оскорблений, без унижений, цитата из той книги, которая человечеством признана величайшей, одной из величайших», – сказала представитель МИД России.

Стоит отметить, что концерт Валерия Гергиева должен был состояться 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da RE. Решение организаторов мероприятия пригласить его вызвало сильное возмущение среди людей и некоторых представителей власти Италии и не просто так. В 2022 году дирижер отказался осудить начало полномасштабной войны, несмотря на то, что с соответствующим призывом к нему обращались мэр Милана Джузеппе Сала и мэр Мюнхена Дитер Райтер. Он давно стоит на стороне кровавой политики Кремля, ведь еще в 2014-м подписал письмо в поддержку оккупации Крыма.

Такая деятельность Гергиева очевидно нравится Путину, ведь в 2023 году он лично поздравил дирижера с днем рождения, гордо произнеся известный пропагандистский нарратив: «Искусство вне политики».

Кстати, в начале 2022 года Гергиева выгнали с международных сцен. Его уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, а также прекратили сотрудничество в Карнеги-холле, Ла Скале, Баварской государственной опере и Венском филармоническом оркестре.

Поэтому когда общественность узнала, что Валерий Гергиев может выступить в Италии, в стране начались протесты. Организаторы одной из акций заявили: «Он не просто дирижер, он олицетворяет путинскую диктатуру, режим, который десятилетиями сеет смерть, страдания и попирает права человека не только в России, но и в соседних странах».

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