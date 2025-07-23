В Минске иностранцы похитили мигранта 7 23.07.2025, 13:37

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Они жестоко пытали его требовали выкуп.

В Минске двое иностранцев предстанут перед судом по обвинению в похищении и жестоком обращении с другим мигрантом. По данным прокуратуры, они издевались над похищенным и вымогали у его семьи крупную сумму денег.

Задержаны 29-летний и 21-летний мужчины — оба иностранцы. Следствие считает, что в декабре 2024 года они заманили потерпевшего в одну из квартир Минска, пообещав помощь в нелегальном пересечении границы в страны ЕС. Там мужчину заперли в ванной, угрожали убить, заставили раздеться и начали пытки.

Пострадавшего избивали ногами, металлической трубой и ножкой от табурета, нанесли не менее 13 ножевых порезов, а также тушили об него сигареты. Всего зафиксировано не менее 24 ударов. Насилие сопровождалось вымогательством: похитители требовали у него и его матери 2 миллиона индийских рупий (свыше 81 тысячи рублей по курсу Нацбанка).

Иностранцам предъявлены обвинения по статьям о похищении человека и вымогательстве, совершённых группой лиц с корыстной целью. Им грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

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