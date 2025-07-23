закрыть
23 июля 2025, среда, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске иностранцы похитили мигранта

7
  • 23.07.2025, 13:37
  • 3,104
В Минске иностранцы похитили мигранта

Они жестоко пытали его требовали выкуп.

В Минске двое иностранцев предстанут перед судом по обвинению в похищении и жестоком обращении с другим мигрантом. По данным прокуратуры, они издевались над похищенным и вымогали у его семьи крупную сумму денег.

Задержаны 29-летний и 21-летний мужчины — оба иностранцы. Следствие считает, что в декабре 2024 года они заманили потерпевшего в одну из квартир Минска, пообещав помощь в нелегальном пересечении границы в страны ЕС. Там мужчину заперли в ванной, угрожали убить, заставили раздеться и начали пытки.

Пострадавшего избивали ногами, металлической трубой и ножкой от табурета, нанесли не менее 13 ножевых порезов, а также тушили об него сигареты. Всего зафиксировано не менее 24 ударов. Насилие сопровождалось вымогательством: похитители требовали у него и его матери 2 миллиона индийских рупий (свыше 81 тысячи рублей по курсу Нацбанка).

Иностранцам предъявлены обвинения по статьям о похищении человека и вымогательстве, совершённых группой лиц с корыстной целью. Им грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип