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Украинская и российская делегации отправились на переговоры в Стамбул

  • 23.07.2025, 13:43
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Украинская и российская делегации отправились на переговоры в Стамбул

Украинскую сторону возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.

23 июля делегации Украины и России отправились в Стамбул для проведения третьего раунда прямых переговоров.

Об этом сообщили со ссылкой на источники «Суспільне» и российское агентство «Интерфакс».

Как сообщил «Суспільному» источник в Офисе президента, делегация от Украины отправилась в Турцию на переговоры с Россией.

Делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. Переговоры должны начаться в 19:00 в среду.

Всего в украинскую делегацию войдут 14 человек.

Российская делегация также вылетела в Стамбул, сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах РФ.

«Самолет российской делегации вылетел из Москвы в Турцию», – сказал собеседник агентства.

Российскую делегацию традиционно возглавил помощник лидера РФ Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй – 2 июня.

Украинская сторона ранее озвучила повестку дня встречи: возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовка встречи на уровне лидеров.

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