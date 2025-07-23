Можно ли хранить открытые консервы? 23.07.2025, 13:49

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Эксперты ответили на вопрос.

Наверное, многие поступали так не раз. Открывали консервы с томатной пастой или брали половину банки консервированной фасоли, а затем накрывали емкость фольгой и ставили с остатками продукта в холодильник. Через несколько дней такая еда может удивительно пахнуть и выглядеть. Безопасна ли она для употребления?

Независимо от того, томатная ли паста, консервированные овощи, фасоль или рыба — можно ли хранить открытую консерву? Что об этом говорят эксперты?

Согласно информации Министерства сельского хозяйства США, неиспользованные остатки консервов можно хранить в холодильнике, но нужно помнить о некоторых нюансах. В банке продукты будут оставаться безопасными для здоровья 1-5 дней. Здесь все зависит от того, какой это тип по университету Пердью. Например, рыбная консерва может стоять открытой в холодильнике всего 2 дня, фрукты – от двух до четырех, а томатная паста – около пяти. Однако эксперты утверждают, что для сохранения качества и вкуса лучше поместить продукт в стеклянную или пластиковую емкость, а уже после этого поставить в холодильник.

Келси Куник, зарегистрированная диетолог, советник веб-сайта по анализу питания Fin vs Fin, утверждает, что лично всегда переводит остатки консервированных продуктов в стеклянную банку для хранения в холодильнике или в морозильной камере. Это сохранит вкус и текстуру еды. Если оставить еду в открытой консерве, воздух будет взаимодействовать с ее поверхностью и пищей, поэтому вкус продуктов может измениться.

Если вы все же решили поставить открытую консерву в холодильник, следует обратить внимание на важность плотного закрытия банки. Никогда не оставляйте на полке консервы без крышки, ведь еда внутри может впитать запах других продуктов или туда может что-то упасть.

Лучшим выбором для герметичности пищи Кристен Смит, диетолог в Piedmont Healthcare (Джорджия) и представитель Академии питания и диетологии, считает пластиковые крышки или полиэтиленовую пленку. Не стоит пытаться накрыть банку оригинальной металлической крышкой. Она не создает герметичности, да еще и вы можете порезать пальцы об острые края.

Некоторые продукты хранятся в консервированных банках лучше других. Например, по словам Куника, некислые продукты (шпинат, фасоль, тунец), как правило, сохраняют текстуру и вкус, а вот кислые (например, помидоры, томатная паста) изменяются из-за того, что кислотность быстро впитывает металлический привкус.

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