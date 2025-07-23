закрыть
23 июля 2025, среда, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Можно ли хранить открытые консервы?

  • 23.07.2025, 13:49
  • 1,556
Можно ли хранить открытые консервы?

Эксперты ответили на вопрос.

Наверное, многие поступали так не раз. Открывали консервы с томатной пастой или брали половину банки консервированной фасоли, а затем накрывали емкость фольгой и ставили с остатками продукта в холодильник. Через несколько дней такая еда может удивительно пахнуть и выглядеть. Безопасна ли она для употребления?

Независимо от того, томатная ли паста, консервированные овощи, фасоль или рыба — можно ли хранить открытую консерву? Что об этом говорят эксперты?

Согласно информации Министерства сельского хозяйства США, неиспользованные остатки консервов можно хранить в холодильнике, но нужно помнить о некоторых нюансах. В банке продукты будут оставаться безопасными для здоровья 1-5 дней. Здесь все зависит от того, какой это тип по университету Пердью. Например, рыбная консерва может стоять открытой в холодильнике всего 2 дня, фрукты – от двух до четырех, а томатная паста – около пяти. Однако эксперты утверждают, что для сохранения качества и вкуса лучше поместить продукт в стеклянную или пластиковую емкость, а уже после этого поставить в холодильник.

Келси Куник, зарегистрированная диетолог, советник веб-сайта по анализу питания Fin vs Fin, утверждает, что лично всегда переводит остатки консервированных продуктов в стеклянную банку для хранения в холодильнике или в морозильной камере. Это сохранит вкус и текстуру еды. Если оставить еду в открытой консерве, воздух будет взаимодействовать с ее поверхностью и пищей, поэтому вкус продуктов может измениться.

Если вы все же решили поставить открытую консерву в холодильник, следует обратить внимание на важность плотного закрытия банки. Никогда не оставляйте на полке консервы без крышки, ведь еда внутри может впитать запах других продуктов или туда может что-то упасть.

Лучшим выбором для герметичности пищи Кристен Смит, диетолог в Piedmont Healthcare (Джорджия) и представитель Академии питания и диетологии, считает пластиковые крышки или полиэтиленовую пленку. Не стоит пытаться накрыть банку оригинальной металлической крышкой. Она не создает герметичности, да еще и вы можете порезать пальцы об острые края.

Некоторые продукты хранятся в консервированных банках лучше других. Например, по словам Куника, некислые продукты (шпинат, фасоль, тунец), как правило, сохраняют текстуру и вкус, а вот кислые (например, помидоры, томатная паста) изменяются из-за того, что кислотность быстро впитывает металлический привкус.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип