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CEPA: Украинцы разрушили план Путина

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  • 23.07.2025, 13:52
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CEPA: Украинцы разрушили план Путина

Жители страны не готовы уступать ради мира.

Несмотря на постоянные обстрелы и угрозы со стороны России, большинство украинцев не склонны уступать ради мира, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Новые данные Киевского международного института социологии (КМИС) показывают, что 46% граждан Украины в мае 2024 года выбрали свободу даже ценой личной безопасности — рост с 35% в 2022 году.

Это свидетельствует не только о сопротивлении российской агрессии, но и о формировании новой гражданской идентичности. Граждане все реже надеются на патернализм: с 2016 года доля тех, кто считает, что государство должно «нести полную ответственность за каждого», снизилась с 45% до 35%, тогда как сторонников равных стартовых условий стало больше — с 48% до 58%.

Даже экономические трудности не заставляют украинцев менять приоритеты. В 2023 году лишь 24% выбрали «процветание ценой свободы», против 30% в 2017-м.

Различия по полу, возрасту и региону остаются: свободу выше безопасности ставят 52% мужчин и 41% женщин, а в восточных регионах — больше склонны выбирать безопасность. Тем не менее, молодежь (18–29 лет) более всего ориентирована на свободу (51%).

Уровень доверия остается высоким к армии, волонтерам и службам спасения, а не к политическим партиям или судам. Даже под военным положением украинцы ожидают прозрачности, прав и демократии.

Эксперты подчеркивают, что после войны именно гражданская активность, а не госаппарат, станет двигателем реформ. Победа Украины, как отмечают исследователи, будет не только военной — она станет победой народа, выбравшего свободу, а не страх.

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