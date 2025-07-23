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В Дроздах продается дизайнерская квартира на три этажа

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  • 23.07.2025, 14:00
  • 1,098
В Дроздах продается дизайнерская квартира на три этажа

Стала известна ее стоимость.

В элитном районе Минска, где живет много высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, на продажу выставили трехуровневую квартиру, пишет realt.by.

Квартира расположена на трех этажах и имеет площадь почти 200 м². Она находится в переулке Даровском в кирпичном доме таунхаусного типа, построенном в 2013 году.

В квартире четыре раздельные комнаты, два санузла, балкон и два машино-места в гараже. Высота потолков — 3 метра. Отмечается наличие дорогостоящего дизайнерского ремонта и высокий уровень комфорта.

Как указано в кратком описании, объект может подойти тем, кто ищет уединенную загородную атмосферу с близостью к центру города.

Стоимость жилья составляет 2 189 175 рублей, что эквивалентно примерно 750 тыс. долларов. Цена за квадратный метр — около 3759 долларов, или 10 972 рубля.

Напомним, в Дроздах построили коттеджи многие высокопоставленные чиновники, некоторые известные спортсмены и приближенные к Лукашенко бизнесмены.

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