Илон Маск может вернуться в политику 3 23.07.2025, 14:01

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Илон Маск

Предприниматель никак не успокоится.

Инвесторы хотели бы, чтобы Илон Маск, который своим походом в Белый дом сильно подорвал имидж собственных бизнесов, занялся их восстановлением. Но предприниматель никак не успокоится, и созданные им компании теперь вынуждены предупреждать инвесторов о связанных с Маском политических рисках.

Маск ранее служил старшим советником президента Дональда Трампа «в связи с Департаментом эффективности правительства и может в будущем занимать аналогичные должности, посвящать им значительное время и усилия», говорится в подготовленном для инвесторов предложении о покупке акций космической компании SpaceX. С документом ознакомился Bloomberg. SpaceX уже не первый раз проводит закрытое размещение акций, но возможное участие Маска в политике впервые упоминается в таких документах среди «факторов риска», рассказали агентству знакомые с их содержанием люди.

Новый раунд привлечения средств оценивает SpaceX примерно в $400 млрд; с такой капитализацией она может считаться самой дорогой непубличной компанией в мире. Инвесторам предлагается купить ее акции по $212 за штуку. В декабре 2024 года компания продала их по $185, в результате чего была оценена в $350 млрд.

Однако конфликт Маска с президентом Трампом, вырвавшийся в публичное пространство и сопровождавшийся оскорблениями и угрозами, может повлиять на бизнес SpaceX. Трамп в начале июня пригрозил аннулировать государственные контракты SpaceX, в ответ на что Маск заявил о выводе из эксплуатации Crew Dragon – построенного компанией многоразового пилотируемого космического корабля. Он сейчас единственный в США регулярно доставляет астронавтов на орбиту.

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