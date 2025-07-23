В Беларуси подняли цены на топливные пеллеты
- 23.07.2025, 14:09
Это касается и коммунальных организаций.
Министерства лесного хозяйства Беларуси подняло цены на древесные гранулы (пеллеты), по которым его подведомственные организации могут продавать это топливо населению. Подорожание составило 5%.
Новые цены закреплены ведомственным постановлением №15 от 10 июля 2025 года, которое сегодня было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Следовательно, новые расценки заработают уже завтра.
Так, для коммунальных организаций, которые подчиняются Министерству ЖКХ, Министерству архитектуры и строительства и Министерству энергетики, цену подняли на 8 рублей — до 168 рублей за тонну (без НДС).
Для рядовых потребителей, которые захотят приобрести топливные пеллеты сверх норм отпуска, установленных постановлением Совмина, цены вырастут следующим образом:
при продаже со склада изготовителя – 210 рублей за тонну (на 10 рублей больше, чем сейчас);
при продаже со склада продавца – 246,75 рублей за тонну (на 11,75 рубля больше, чем сейчас).
Данные цены не распространяются на древесные топливные гранулы в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совета министров №1028 «Об обеспечении населения твердыми видами топлива» от 9 ноября 2012 года. Для них по-прежнему действуют фиксированные розничные цены, установленные областными исполнительными комитетами и Минским городским исполкомом.
При продаже пеллет со склада изготовителя другим категориям покупателей цена составит 210 рублей за тонну (на 10 рублей больше, чем сейчас).