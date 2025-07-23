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Российский маньяк-насильник, которого разыскивали семь лет, отправился на войну в Украину

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  • 23.07.2025, 14:17
  • 1,808
Российский маньяк-насильник, которого разыскивали семь лет, отправился на войну в Украину

Ему грозило 20 лет тюрьмы.

52-летний житель Магнитогорска, обвиняемый по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, разбое и покушении на преступление (ст. 131, 132, 162 и 30 УК РФ), избежал суда и отправился на войну с Украиной, сообщил 22 июля Telegram-канал «Челябинск будущего». Ему грозило до 20 лет колонии, заметил сайт The Insider.

Насильник совершал преступления с июня 2016 по январь 2018 года в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Он подстерегал женщин у дверей их квартир, связывал их, угрожал ножом, насиловал и грабил, похищая деньги и драгоценности. Преступник надевал балаклаву, чтобы его не узнали. Как писал близкий к силовикам Telegram-канал Mash, в 2018 году он «залег на дно».

В МВД заявили о задержании подозреваемого только в декабре 2024 года. Это стало возможным благодаря генотипической экспертизе — на месте преступлений были собраны биологические следы. Как пишет «Челябинск будущего», следователям понадобилось взять ДНК более чем у 3 тысяч человек. В мае 2024 года приставы взяли образец ДНК у неплательщика алиментов. Анализ показал, что насильником был его биологический отец.

По данным Mash, преступника зовут Александр Егоров, он бизнесмен. «Мотив был — завладеть деньгами. И из-за развода с женой была ненависть к женскому полу. Поэтому совершал половые действия», — заявил Егоров на допросе. На момент его задержания было известно о семи жертвах преступника. По данным «ЧБ», на допросе Егоров признался в нападениях и рассказал еще о двух случаях, о которых следствие не знало.

Дело Александра Егорова передали в суд 1 июля 2025 года, но уже 3 июля Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска удовлетворил ходатайство начальника пункта отбора на военную службу, отменил арест и приостановил дело. Егоров отправился на войну с Украиной.

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