«В квартире этажом выше и дрались, и убивались, и устраивали всякое» 23.07.2025, 14:23

Белорусы рассказали, как непросто бывает ужиться с соседями.

Читатели «МогилевОнлайн» рассказали, как непросто бывает ужиться с соседями и в какие истории можно вляпаться.

Вначале материал задумывался, как взгляд со стороны соседей, которым мешают своим неадекватным поведением обитатели близлежащих квартир или домов. Однако, когда начали рассказывать свои истории подписчики, выяснилось — соседей-«террористов», изводящих своих жертв кляузами и агрессивной «правотой» ничуть не меньше.

«Соседка начала распускать слухи, что я принимаю в квартире мужчин и у меня притон»

Анна рассказала, что жила в квартире по проспекту Шмидта на первом этаже — жилплощадь была дядина. Они с супругой уехали жить в Гродно, а 25-летней Ане предложили заселиться в «двушку». Девушка обрадовалась, но ненадолго.

— Ко мне начала цепляться соседка сверху. У меня немного друзей и подруг, но, конечно, ко мне приходили гости. Кроме того, по профессии я видеограф, на тот момент занималась свадьбами — часто в квартиру приходили заказчики. Эта женщина начала распускать слухи, что я принимаю в квартире мужчин и пары и у меня притон. Это было ужасно, — признается Анна. — Самое интересное, что у нее самой был сын-алкоголик, который вел неадекватный образ жизни.

Однажды, по словам могилевчанки, к ней пришла подруга. Девушки болтали и слушали музыку, как вдруг в квартиру ворвалась та самая соседка и с криками набросилась на ошарашенных девчонок — мол, убирайтесь отсюда, ш… вы. Как оказалась, хозяйка забыла закрыть за гостьей дверь на замок, и женщина без зазрения совести ворвалась в чужое жилье и начала скандалить.

— При этом музыка играла негромко, мы же разговаривали. Я еще понимаю, когда колонки стоят на полу — да, могут быть слышны звуки в квартире ниже. Но я же на первом этаже, а эта дама жила наверху и музыку она могла услышать, только приложив ухо к полу в своей квартире или к моей входной двери. Что она, видимо, и делала.

Анна рассказала, что пожила в квартире около полугода и съехала. А потом дядя жаловался, что новыми квартиросъемщиками дама была тоже недовольна и изводила родственников звонками— мешал 3-летний малыш соседей.

«Я соседку не устраиваю уже одним своим существованием»

Похожую историю рассказала наша подписчица с улицы Терехина, назовем ее Светланой. Молодая женщина столкнулась с настоящим террором.

— Мы вместе получали квартиры в новостройках. Сначала все вроде было хорошо, обычные соседские отношения. Мои родители даже помогали этой немолодой семейной паре (супругам около 50 лет) и их дочери с ремонтом. Мы уже тогда обратили внимание, что они постоянно конфликтуют с другими соседями. Через некоторое время я переехала в новое жилье и это коснулось непосредственно меня.

По словам Светланы, соседку она «не устраивала уже одним своим существованием» — и сама девушка, и ее собака, и велосипед, и гости.

— Соседка начала вызывать милицию и писать на меня заявления. Разумеется, я ничего плохого не делала, собака у меня зарегистрирована, велосипед, который стоял в тамбуре-колясочной, никаких норм не нарушал… Видимо, это привело скандалистов в еще большее бешенство и началась жесть.

В течение 3-х дней после 23.00 и до 7:00 соседи Светланы устраивали мощные хлопки дверями. Как уверяет девушка, делали это специально и с такой силой, что слышал весь подъезд, но, зная склочность семейства — никто не хотел с ними связываться.

Больше всего страдала ближайшая квартира — ударов пугалась и хозяйка, и собака, которая начинала лаять.

— У меня тихий пес, но, когда идет такая провокация, разумеется, он лаял. Скорее всего, хлопая дверями и донимая собаку, хотели доказать, что мой питомец всем мешает. Я потом даже увидела деформацию их двери, так они ею хлопали! В конце концов, пришлось вызвать милицию, но еще до приезда правоохранителей эти товарищи на меня напали, когда я вышла из квартиры в подъезд. Супруги зажали меня в углу, кричали на меня, угрожали, замахивались — от шока сильного плохо помню этот момент. Я тогда написала заявление, но участковый посоветовал не доводить дело до суда. Сейчас есть сожаление, что не пошла до конца, — признается могилевчанка.

После этого случая Светлана установила видеоглазок. Это обезопасило в какой-то степени, однако заявления соседки продолжали сыпаться участковому.

— В то время я уже вышла замуж и эти люди очиняли абы-что уже на нас с мужем — мы якобы и «угрожали», и «оскорбляли», а апогеем стало заявление, что мы с супругом… сыплем им под дверь соль и наводим на них порчу! В это время у нас уже стоял видеоглазок, и мы стали свидетелями каких-то непонятных действий: сначала соседи вымели тамбур, а после начали поливать нашу дверь какой-то жидкостью. И соль сами сыпали. Несмотря на записи камеры, нам опять посоветовали не писать заявление за клевету — не связываться, — говорит девушка.

Сейчас семья приняла решение съехать с квартиры. Светлана отмечает, что консультировалась с несколькими юристами и все в один голос утверждают — привлечь соседей к ответственности за такой вот «бытовой терроризм» крайне сложно и на борьбу могут уйти годы.

Сосед, который выпивши не может найти свою квартиру и соседка с паническим страхом сквозняков

Про своеобразных жильцов на проспекте Пушкинском рассказала могилевчанка Елена:

— Есть у нас в доме № 39 на Пушкинском проспекте «замечательный сосед». Переберет с алкоголем и не может найти свою квартиру — бывает и ночью. Вот и ходит, тарабанит во все двери и матерится, что его домой не пускают. Так среди ночи может весь подъезд перебудить, — рассказывает Елена.

Женщине особенно не повезло: живет мужчина над ней — Елена на 3 этаже, а «беспокойный» гражданин на 5.

— С этим жильцом хватает неприятностей. То мусор из окон кидает, то жидкости какие-то льются — не успеваю стекла мыть, — жалуется могилевчанка.

«В квартире этажом выше и дрались, и убивались, и устраивали оргии». Наши читатели рассказали, как непросто бывает ужиться с соседями и в какие истории можно вляпаться

А для того, чтобы образумить еще одну жиличку на Пушкинском, 39, пришлось и вовсе обращаться в милицию. Как оказалось — у женщины маниакальная боязнь сквозняков.

— Представьте, на улице +30, в подъезде духота. И не дай Бог окна открыть на проветривание! Тут же бежит закрывать. Зимой она вообще маркером прямо на стекле написала, чтобы их не открывали. Естественно, даже зимой проветривать надо. Когда соседка увидела, что все равно жильцы открывают, сняла с рам ручки! Пришлось в домоуправление обращаться. А они уже милицию привлекали, чтобы эту дамочку образумить… В общем, весело живём, — делится Елена.

«В квартире этажом выше и дрались, и убивались, и устраивали оргии»

Еще одна история прилетела из Горок от местной жительницы Ксении.

— Я начинала жить в съемной квартире на втором этаже как одинокая мама с маленьким сыном. Квартира и район мне нравились, но вот соседи… На первом этаже все время курили на балконе и дымили нам в квартиру, а на третьем «хата» и вовсе сдавалась по суткам. Как говорится — оказались между молотом и наковальней, — рассказывает жительница Горок.

Дым в квартире мешал, но еще больше вопросов вызывали верхние «посуточники».

— Чего мы только за 4 года не наслушались. Там и дрались, и убивались, и устраивали оргии. Однажды мы с сыном проснулись от мужских голосов и сладостных криков женщины. Помню, что малыш тогда у меня спросил: мама, что такое с тетей? Хотелось пошутить, что даже не хочу знать, что там с тетей, но просто успокоила сына — с «ней все хорошо».

Но на этом история не закончилась, а, скорее, превратилась в анекдот. По жалобам соседей квартиру на третьем этаже хозяева все же перестали сдавать по суткам и перешли на долгосрочную аренду. Туда заселились постоянные жильцы. К тому времени Ксения вышла замуж, но семья из трех человек продолжала проживать в съемной «двушке».

— Однажды раздался звонок в дверь, — рассказывает Ксения. — Муж открыл, на пороге стоит милиционер: «На вас поступила жалоба от соседей снизу».

Пара опешила. Те самые «дымоходы» жалуются? Интересно на что?

— Вы бросаете на балкон соседей окурки! Хотите, чтобы вас еще и пожарные привлекли? — грозно вопрошал участковый.

Супруги сначала посмеялись, а потом вежливо объяснили, что семья некурящая и окурки, скорее всего, попадают на балкон первого этажа из пресловутой квартиры на третьем, куда тоже заселились любители потянуть сигаретку.

— Мы с мужем долго были под впечатлением от прихода милиционера и жалобы на нас этих «курилок». Однажды случился момент, что на балконах снизу и сверху дымили, и муж не выдержал — познакомил между собой соседей, пояснив, что у нас некурящая семья. И что вы думаете? Они там что-то еще пререкались, ну да ладно! Через пару месяцев мы переехали в собственную квартиру, где таких проблем нет, — закончила рассказ жительница Горок.

«Смотришь в окно из детской комнаты, а там… баранья шкура с головой»

Про интересного соседа в частнике рассказал наш читатель из Могилева.

— В целом у нас нормальные соседи, ничего плохого сказать не могу. Но вот однажды хозяин смежного подворья «счудил», — рассказывает Владимир. — Видимо, забили барана и, когда разделывали тушу, ничего лучше не придумали, как снятую шкуру вместе с головой расположить у нас под окнами! Как раз смотришь на улицу из детской комнаты, а там — баранья шкура с головой.

Владимир подумал о милиции, но все же решил не торопиться, посмотреть, что будет дальше, возможно, сделать замечание. Все равно этот пейзаж (или натюрморт) уже увидели все домочадцы, включая тещу, которая гостила в доме.

— Теща вообще была шокирована, — признается Владимир. — Останки барана вскоре убрали, а за соседом больше ничего плохого я не замечал. Однажды даже припомнил ему это «шоу», но он, как оказалось, даже вспомнить не смог такого случая.

Все эти истории лишь о том, что жить среди людей не такая простая штука, как может показаться. Тут уже — как повезет.

Что же делать, если поведение соседей выходит за рамки дозволенного? Для начала помнить, что отношения в обществе регулирует закон. В Беларуси это Жилищный кодекс РБ, Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь. Также могут пригодится Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для жилых зданий, общежитий, индивидуальных гаражей и садоводческих товариществ, Положение о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий.

Если собственный дом, который крепость, становится местом тревог, разборок и постоянного дискомфорта — есть повод позвонить участковому, который закреплен за адресом, или прийти на прием. В милиции обещают — каждого выслушают, посетят проблемный адрес, поговорят с нарушителями.

Как правило, в большинстве случаев вмешательство сотрудника в погонах и разъяснения, чем может закончится систематическое нарушение норм и правил проживания, дает положительный результат.

Если же нет — придется запастись терпением, фиксировать случаи противоправного поведения на фото, видео, аудио. Это уже более сложный путь, который потребует привлечение юристов и, как следствие, некоторых финансовых вложений.

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