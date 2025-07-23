закрыть
23 июля 2025, среда, 14:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NSJ: ИИ не заменит человека на войне

  • 23.07.2025, 14:29
NSJ: ИИ не заменит человека на войне
Фото: U.S. Army / Alex Soliday

Искусственный интеллект не способен завоевать доверие.

С развитием искусственного интеллекта, автономных систем и алгоритмических операций Пентагон сталкивается с новой реальностью — «войной агентов». Эта концепция обещает изменить характер конфликтов, но суть войны остаётся прежней: это борьба за волю человека и политические результаты, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению американских аналитиков, технологии могут ускорить принятие решений, доминировать в информационном пространстве и опережать человеческое восприятие. Однако ИИ не способен завоевать доверие, вдохновить или установить легитимность — задачи, с которыми справляются только люди.

Особую роль в этой трансформации играют Силы специальных операций армии США (ARSOF), которые интегрируются в новый технологический триумвират: спецназ, киберпространство и космос. Хотя ИИ и автономия дают скорость и точность, именно спецназ обеспечивает культурную грамотность, влияние и моральный авторитет.

Ключевые миссии ARSOF — это незаконная война (UW) и поддержка внутренней безопасности партнёров (FID). Эти операции требуют личного присутствия, культурного понимания и влияния, которые невозможно автоматизировать.

Армия США должна не только осваивать технологии, но и усиливать человеческий фактор: развивать языковую подготовку, региональную экспертизу и психологические операции. ИИ — это инструмент, а не замена солдату.

Как подчёркивается в документах USASOC, конечная цель войны — воздействие на восприятие, идентичность и верность. Побеждают не технологии, а люди. В этом и заключается суть будущей войны: автономные средства ускоряют процесс, но побеждает только тот, кто влияет на волю человека.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип