NSJ: ИИ не заменит человека на войне 23.07.2025, 14:29

Фото: U.S. Army / Alex Soliday

Искусственный интеллект не способен завоевать доверие.

С развитием искусственного интеллекта, автономных систем и алгоритмических операций Пентагон сталкивается с новой реальностью — «войной агентов». Эта концепция обещает изменить характер конфликтов, но суть войны остаётся прежней: это борьба за волю человека и политические результаты, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению американских аналитиков, технологии могут ускорить принятие решений, доминировать в информационном пространстве и опережать человеческое восприятие. Однако ИИ не способен завоевать доверие, вдохновить или установить легитимность — задачи, с которыми справляются только люди.

Особую роль в этой трансформации играют Силы специальных операций армии США (ARSOF), которые интегрируются в новый технологический триумвират: спецназ, киберпространство и космос. Хотя ИИ и автономия дают скорость и точность, именно спецназ обеспечивает культурную грамотность, влияние и моральный авторитет.

Ключевые миссии ARSOF — это незаконная война (UW) и поддержка внутренней безопасности партнёров (FID). Эти операции требуют личного присутствия, культурного понимания и влияния, которые невозможно автоматизировать.

Армия США должна не только осваивать технологии, но и усиливать человеческий фактор: развивать языковую подготовку, региональную экспертизу и психологические операции. ИИ — это инструмент, а не замена солдату.

Как подчёркивается в документах USASOC, конечная цель войны — воздействие на восприятие, идентичность и верность. Побеждают не технологии, а люди. В этом и заключается суть будущей войны: автономные средства ускоряют процесс, но побеждает только тот, кто влияет на волю человека.

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