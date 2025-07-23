«У меня аж речь отняло» 23.07.2025, 14:36

Минчане спорят из-за клумб в центре города.

Минчане обратили внимание на «безумное» оформление клумб в центре города. Обсуждение цветов в соцсетях вылилось в спор о том, как правильно озеленять Минск. CityDog.io рассказывает, что происходит.

Пользователь Threads под ником maryanakat опубликовал пост с фотографиями клумб на проспекте Победителей. «А что за безумное оформление клумб в центре города? У меня аж речь отняло. Есть какое-то рациональное объяснение?» – поинтересовался минчанин.

За два дня публикация набрала более 600 комментариев. Большинству пользователей клумбы очень понравились.

«Я думала, такое озеленение дойдет до наших мест лет так через 10. Как же радостно видеть его уже!» – пишет nataliya.mazylyuk.

«Это очень красиво, современно, экологично. Городское озеленение многолетними растениями. Косвенно, может быть симптомом уменьшения коррупции, потому что бюджеты другие, чем каждые пару месяцев менять на новое», – предполагает ladailicheva.

«Наконец «Зеленстрой» завел доску на «Пинтерест», – шутит annokovit.

«Я мечтаю иметь такую клумбу у своего дома, но создать и поддерживать такое «безумие» требует большого труда. А если вам режет глаз, то перейдите на другую сторону проспекта, там часто бывают гуляния народные, пиво продают, смажни, вату сладкую, Солодуха выступает – и никаких клумб!» – советует cheerupra.

«І сапраўды жах, нашмат лепей «прыгожая» клумба ў выглядзе «герба», – иронизирует foxs_monday23.

«Да, это называется «клумба здорового города». Наконец-то у нас научились женить город с природой. Такая среда гораздо благоприятнее влияет на человека», – отмечает alyonaversh.

Впрочем, комментарии с критикой от минчан тоже встречаются.

«Хотели повторить как в Европе, но, имхо, не вникли глубоко в технологию, поверхностно схватили, посмотрев только на картинки», – считает natalliesin.

А что говорят урбанисты и «Минскзеленстрой»?

Готовиться к озеленению города «Минскзеленстрой» начинает еще осенью. Сначала разрабатывают концепцию: собирают 3D-модели, визуализации и фото. Затем анализируют, как высадить цветы, чтобы они вписались в городское пространство. После специалисты рассчитывают, сколько растений потребуется Минску.

Так, к 2025 году планировали высадить 1,4 млн однолетних растений и 100 тыс. многолетних. Акцент решили делать именно на многолетниках – тех самых, что высажены у ТЦ «Галерея». Благодаря им зелень в городе держится с апреля и до первых заморозков – ухаживает за цветами около 2000 специалистов.

Как рассказывали CityDog.io урбанисты, тренд на озеленение Минска многолетниками положительный. Однолетники же быстро увядают и требуют постоянного контроля.

– Начал меняться тренд в озеленении. Например, около кинотеатра «Москва» и на бульваре у парка Челюскинцев высадили злаковые растения, которые являются многолетними и не требуют пересадки. Используются подобные приемы и в районах новостроек, например в Новой Боровой. Создается ощущение, что это превращается в систему, – отмечали эксперты.

Кого благодарить за красивые клумбы в городе?

Новую концепцию в озеленении садов и улиц предложил нидерландский ландшафтный дизайнер Пит Удольф. Он отказался от строгих геометрических форм и вечнозеленых растений. Взамен предложил «Сад новой волны» с многолетниками и злаками. Суть концепции – цветочные композиции, которые взаимодействуют с природой, меняются в зависимости от сезона и отличаются большим биоразнообразием.

Если в традиционном подходе озеленения использовали около 30 видов растений, Удольф разрешил сочетать в одной композиции более 100 видов.

Естественность таких клумб и садов позволяет сохранить экосистему даже в городской среде. Насекомым – пчелам и шмелям – проще выжить. А вот сорняки на таких клумбах почти не растут.

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