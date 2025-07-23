закрыть
23 июля 2025, среда, 14:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как сохранять лидерство, когда ставки высоки

  • 23.07.2025, 14:36
Как сохранять лидерство, когда ставки высоки

Важно вернуть себе внутреннее равновесие.

Когда стресс достигает пика, наш мозг переходит в режим выживания. В такие моменты трудно сохранять спокойствие, ясно мыслить и принимать взвешенные решения — особенно если от нас этого ждут на работе или дома, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Американский хирург и эксперт по лидерству разработал эффективный подход к управлению эмоциями под давлением — с опорой на нейронауку. По словам автора, в условиях сильного стресса активируется защитный механизм мозга — реакция «бей или беги» или даже «замирание». Это может быть полезно при физической угрозе, но в повседневной жизни и управлении людьми такие реакции скорее вредят.

Вместо того чтобы подавлять эмоции, он предлагает применять простую модель:

Осознать — назвать свои эмоции и направить внимание в логическую часть мозга;

Переосмыслить — взглянуть на ситуацию под другим углом;

Ответить — принять решение в состоянии осознанности, а не импульсивности.

Этот метод позволяет вернуться в состояние равновесия и ясно мыслить даже в напряженной обстановке. Этот подход основан на умении видеть глубже — понимать скрытые причины поведения, эмоций и решений. Он особенно важен в условиях высокой ответственности и неопределенности, помогая строить устойчивую, осознанную культуру в организациях.

Главное — научиться регулировать свое внутреннее состояние, чтобы вести за собой других с ясностью и спокойствием, даже если давление не исчезает.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип