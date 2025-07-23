Как сохранять лидерство, когда ставки высоки 23.07.2025, 14:36

Важно вернуть себе внутреннее равновесие.

Когда стресс достигает пика, наш мозг переходит в режим выживания. В такие моменты трудно сохранять спокойствие, ясно мыслить и принимать взвешенные решения — особенно если от нас этого ждут на работе или дома, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Американский хирург и эксперт по лидерству разработал эффективный подход к управлению эмоциями под давлением — с опорой на нейронауку. По словам автора, в условиях сильного стресса активируется защитный механизм мозга — реакция «бей или беги» или даже «замирание». Это может быть полезно при физической угрозе, но в повседневной жизни и управлении людьми такие реакции скорее вредят.

Вместо того чтобы подавлять эмоции, он предлагает применять простую модель:

Осознать — назвать свои эмоции и направить внимание в логическую часть мозга;

Переосмыслить — взглянуть на ситуацию под другим углом;

Ответить — принять решение в состоянии осознанности, а не импульсивности.

Этот метод позволяет вернуться в состояние равновесия и ясно мыслить даже в напряженной обстановке. Этот подход основан на умении видеть глубже — понимать скрытые причины поведения, эмоций и решений. Он особенно важен в условиях высокой ответственности и неопределенности, помогая строить устойчивую, осознанную культуру в организациях.

Главное — научиться регулировать свое внутреннее состояние, чтобы вести за собой других с ясностью и спокойствием, даже если давление не исчезает.

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