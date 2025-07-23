СМИ: Украина проведет в Турции еще одну встречу, без россиян 23.07.2025, 14:45

Часть делегации находится в Анкаре, другая часть — в Стамбуле.

Украинская делегация уже прибыла в Турцию. Часть переговорной группы находится в Анкаре для отдельной встречи с турецкой стороной.

Об этом рассказал проинформированный источник РБК-Украина.

По словам источника, часть украинской делегации находится в Анкаре, другая же - в Стамбуле, в зависимости от возложенных задач.

Сначала могут состояться переговоры в Анкаре с турецкой стороной, без россиян. Уже после этого - в Стамбуле с российской делегацией.

Третий раунд переговоров Украины и России: что известно

В течение последних месяцев Украина и Российская Федерация (РФ) провели уже два раунда переговоров. Третий - ожидается уже сегодня, 23 июля. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которую возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Как рассказал источник РБК-Украина, украинская сторона планирует обсудить возможную встречу президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. В то же время в Кремле утверждают, что их встреча возможна после согласования проектов меморандумов Киева и Москвы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com