Эксперты рассказали об опасности белорусской АЭС в Островце 5 23.07.2025, 14:56

2,386

Неплановое отключение вызывает обеспокоенность.

Недавняя остановка второго энергоблока белорусской АЭС в Островце вновь привлекла внимание к вопросам безопасности атомной энергетики. По официальной информации белорусского Минэнерго и государственной инспекции по атомной энергетике Литвы, причиной стала неисправность системы охлаждения в генераторной части. Физик-ядерщик Андрей Ожаровский в интервью LRT говорит, что хотя произошедший инцидент был внеплановым, он не несёт никакой угрозы жителям Литвы, а эксперт по ядерным установкам Института энергетики Литвы Альгирдас Калятка утверждает, что радиация в принципе никогда не покидала пределы белорусской электростанции.

Неплановое отключение вызывает обеспокоенность

Российский эксперт Андрей Ожаровский - физик ядерщик, эколог, эксперт по радиоактивным отходам, представитель международной экоправозащитной организации «Bellona». Он говорит, что главное, что стоит понимать – инцидент на станции вынудил совершить непредусмотренную остановку блока реактора. В таких случаях всегда подключаются резервные источники энергии, но это обходится дорого и свидетельствует о ненадёжности самого атомного блока.

«Энергоблок не работоспособен и не производит электроэнергию. По официальной информации, происшествие случилось не на реакторной части, а в генераторе. Это одна из 3 условных частей станции, где есть ещё реактор и турбина. Поломка на любой из них означает, что станция перестаёт производить электричество.

Самое главное, что это не плановая остановка. Чтобы не случился блэкаут, потребовалось срочно включить резервные мощности, в том числе газовые электростанции. Это резко увеличивает цену атомной энергии, поскольку резерв нужно всё время держать в готовности», – объясняет Андрей Ожаровский.

Атомная энергетика – нестабильна по определению

Эксперт подчёркивает, что подобные инциденты с атомными электростанциями не редкость. По его словам, нестабильность атомной энергетики давно известна, несмотря на утверждения сторонников технологии о её надёжности.

«Атомщики любят критиковать сторонников возобновляемой энергетики за то, что солнце иногда заходит или ветер не дует. Но это предсказуемо. А вот когда из энергосистемы внезапно выпадает 1200 мегаватт, как при отключении энергоблока – это непредсказуемо и опасно», – отмечает он.

Хотя нынешний инцидент произошёл по «мягкому сценарию» – то есть неполадки были замечены заблаговременно, а потери выработки были компенсированы запасными вариантами, генератор станции всё равно требует серьёзного ремонта и анализа причин. И, как подчёркивает А. Ожаровский, российская компания-застройщик «Росатом» давала всего 2 года гарантийного срока, после чего все расходы по устранению неполадок может понести и белорусская сторона.

Также, по словам физика, проблемы могут крыться не только в ошибках персонала, но и в скрытых дефектах оборудования – как это уже происходило с аналогичными энергоблоками в России.

«Возможно, что-то нарушил оператор генератора, главный инженер, может быть есть какие-то дефекты в конструкции. На Нововоронежской АЭС первый в мире блок такого типа, ВВЭР-1200 – отключился через несколько недель работы из-за огромного дефекта в генераторной части. Там сгорел генератор, произошло мощное короткое замыкание. Это сравнимо с ударом молнии – вся медная обмотка вся вышла из строя», – приводит пример эксперт.

Более того, по словам А. Ожаровского, даже когда аварии не происходит, остановка реактора сама по себе может создавать риски – например, за счёт резкого охлаждения металлических конструкций. Собеседник отмечает, что реакторы лучше всего работают либо при 100-процентой нагрузке, либо в остановленном состоянии. В то же время переходные режимы – наиболее опасные.

«При остановке реактора начинается расхолаживание: надо охладить корпус реактора с 300 градусов до температуры окружающей среды. Это тяжёлая нагрузка для толстостенной металлической конструкции. Поэтому именно в переходные режимы, когда включают или выключают блок, возрастает риск того, что что-то может пойти не так», – объясняет физик-ядерщик.

Жителям приграничья стоит быть настороже

Хотя текущий инцидент, по словам эксперта, не представляет угрозы для здоровья, вблизи атомной станции даже в нормальном режиме происходят радиоактивные выбросы – особенно во время замены топлива, и именно в такие периоды уровень радиации может повышаться. Это считается серьёзным и неустранимым недостатком атомных станций.

«Если Минэнерго Беларуси сказали правду, то произошедший инцидент не несёт никакой угрозы. Но даже в штатном режиме, особенно во время перегрузки топлива, бывают серьёзные выбросы, происходит разгерметизация контура станции. Атомщики сами проговорились: после запуска первого блока в деревнях Чехи, Варняны, Гоза уровень облучения увеличился.

До границы с Литвой облучение не доходило, однако вызывает опасение то, что облучение близлежащих белорусских деревень происходит не во время аварии, а в обычном рабочем режиме», – замечает Андрей Ожаровский.

Эксперт говорит, что можно работать над снижением опасности атомных электростанций, однако сделать их полностью безопасными не представляется возможным, поэтому, по его словам, нужно быть готовым к различным авариям.

В таких ситуациях многие жители надеются на вспомогательные средства – йодсодержащие таблетки или другие средства защиты от некоторых видов радиационного излучения. Тем не менее, эксперт предостерегает от чрезмерного оптимизма, поскольку в случае инцидента радиация может стать слишком серьёзной угрозой.

«При выбросе радиоактивных веществ выходит не только радиоактивный йод, но и цезий, и стронций, и одна таблетка не обеспечит полной защиты. К сожалению, это не видеоигра, где есть волшебные костюмы и таблетки, нейтрализующие ионизирующее излучение. В реальной жизни радиация крайне опасна», – говорит он и добавляет, что поддерживает инициативы литовского правительства по раздаче препаратов против разных радиоактивных элементов.

Стандартное отключение, не связанное с радиацией

Эксперт по ядерным установкам, академик и старший научный сотрудник Института энергетики Литвы Альгирдас Калятка говорит, что произошедший инцидент – типовая ситуация, но отмечает, что без полного расследования причин пуск станции недопустим.

«К сожалению, точно сказать, что именно произошло, мы не можем. У нас есть только официальная информация, которая опубликована на сайте государственной инспекции по атомной энергетике. Однако похожую информацию можно увидеть на официальном сайте Островецкой атомной станции», – говорит в интервью LRT.lt А. Калятка.

По его словам, в документах подчёркивается, что происшествие не затронуло критически важные для безопасности элементы станции, поскольку, автоматическое, как считает эксперт, отключение реактора было следствием сбоя в генераторе, а не в реакторной части.

«Произошла авария в контуре охлаждения генератора, который по прямому не связан с ядерной cистемой, и, как я понимаю, генератор автоматически отключился. А это в свою очередь привело к отключению реактора. В общем ситуация не привела к радиоактивным выбросам», – объясняет он.

Ключевым и наиболее интересным моментом сообщения белорусских ведомств А. Калятка считает то, что реактор не будет включён, пока не завершены расследование причин и устранение неисправности.

«Особенно мне понравилась последняя строка в сообщении: на атомной станции производится исследование этого события. Станция тестируется, чтобы объяснить причину, исследовать произошедшее. И только тогда, когда неисправность будет установлена и устранена, можно будет повторно включить реактор. Сколько времени займёт этот процесс – неизвестно», – говорит А. Калятка, подчёркивая, что недопустимо запускать энергоблок, не устранив источник проблемы и не выяснив все коренные причины событий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com