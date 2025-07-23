Соболенко отказалась играть вместе с теннисистом из России 4 23.07.2025, 15:06

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Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белоруска выбрала болгарина.

Российский теннисист Карен Хачанов признался, что вынашивал планы сыграть на Открытом чемпионате США в смешанном разряде вместе с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Однако они оказались несбыточны.

«Если говорить о партнершах, то я бы хотел сыграть с Ариной Соболенко или Еленой Рыбакиной. Такие варианты были с самого начала, но девушки уже были заняты», – сообщил в интервью изданию «Чемпионат» 16-й номер мужского одиночного рейтинга.

Соболенко же оказалась занята 20-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии. Он чуть ранее договорился с Ариной о совместном выступлении на US Open. Хотя и не факт, что это удастся наверняка. Пока Димитров восстанавливается после травмы.

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