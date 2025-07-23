«Куда бы ты ни пошел, ты уверен, что ничего плохого не случится» 3 23.07.2025, 15:24

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История переезда белорусов в Болгарию.

Семья Ирины переехала в Болгарию четыре года назад. Она говорит, что с первого же дня «на уровне тела почувствовала себя в безопасности», пишет devby.io.

— Мы переехали в Болгарию в 2021 году, так как в Беларуси не чувствовали себя в безопасности. Выбирать нам особо было не из чего: на работе мужу предложили два варианта — либо перевестись в офис в Софии, либо в Вильнюсе. Мы подумали и решили: ну, пусть будет Болгария.

Первым уехал муж: найти квартиру, наладить быт… А спустя три месяца — и мы с дочкой.

«Куда бы ты не пошел, ты уверен, что с тобой ничего плохого не случится»

Первое впечатление от Софии — ой, как тут грязно в сравнении с Минском. Ты идешь по улице и видишь какую-то страшную, побитую временем «заброшку», а рядом — красивое современное здание, и у тебя диссонанс. Хотя в чем-то София напоминает Минск — особенно те районы, что застраивались в советское время. Иногда на прогулке у тебя возникает ощущение, что ты вернулся в Минск 90-х: вывески, ларьки — все оттуда.

Но! В Болгарии много солнца (в отличие от серого Минска) — и это все сглаживает, и примиряет тебя с действительностью. Спустя какое-то время ты перестаешь замечать то, что бросалось в глаза месяц-два назад.

А еще должна сказать, что здесь все так быстро меняется: вот ты ходишь каждый день мимо кафе, а потом видишь в какой-то момент — его уже нет, снесли и строят что-то другое.

Люди здесь спокойные и расслабленные, они кажутся очень дружелюбными. Хотя к нам как-то приехали друзья, которые много лет живут в Дании, и вот они удивлялись: «А что здесь люди не улыбаются?» Да нет же, улыбаются! Но, видимо, все же не так широко и часто, как в самой счастливой стране в мире.

Что я почувствовала здесь сразу, буквально на уровне тела — так это безопасность: куда бы ты не пошел, и не важно — днем или ночью, — ты уверен, что с тобой ничего плохого не случится.

«Люди 45−50+ «рады попрактиковаться в русском» с тобой, молодежь легко переходит на английский»

Я прошла небольшой курс болгарского, который организовал для нас работодатель моего мужа — буквально несколько занятий, азы повседневного общения, так сказать. Их хватает, чтобы поинтересоваться в лавке, что сколько стоит, пожелать соседям хорошего дня и так далее.

Но надо сказать, что в Болгарии очень многие (иногда кажется, что около 50%) говорят по-русски — особенно люди в возрасте 45−50+. Видя твою растерянность, они сообщают тебе, что «будут рады попрактиковаться в русском» с тобой. А молодежь легко и охотно переходит на английский, когда видит, что ты не можешь подобрать слово на болгарском.

Я неплохо понимаю, что говорят местные жители, но говорю, увы, не очень хорошо. Сейчас, поискав работу, я приняла решение учить болгарский. Раньше же я делала ставку на изучение английского: мне казалось, с ним у меня больше шансов найти работу в международной компании. Оказалось, что это не так (чуть дальше объясню почему).

«По белорусским меркам у нас двушка (одна спальня, зал и кухня), снимаем за 500 евро в месяц»

Мы живем в «тихом центре» — в двух остановках от центральной улицы Софии.

Когда муж только приехал, компания арендовала для него временную квартиру — и дала месяц на поиск постоянного жилья. Найти его оказалось несложно: на работе кто-то посоветовал ему нашего хозяина, муж созвонился с ним, съездил на просмотр и снял.

По белорусским меркам у нас двушка (в квартире одна спальня, зал и кухня), и мы снимаем ее за 500 евро в месяц (когда мы только приехали, сумма была меньше — 400 евро). Можно ли арендовать дешевле — думаю, что да, но район будет похуже.

За коммунальные платежи, а также работу лифта и уборку в подъезде мы платим по 50 лев (25,5 евро) в месяц, зимой с отоплением — 300 лев (примерно 153 евро).

У нас старый дом, все соседи — уже бабушки и дедушки. Соседка справа — музыкант, сосед слева — хирург, а еще он преподает в университете. Конечно, в силу возраста мы не заводим с ними близкие отношения, ограничиваемся приветствиями и пожеланиями хорошего дня.

В Софии нет ажиотажа на арендное жилье, как в других европейских городах: всегда можно найти вариант, особенно летом, когда местные жители уезжают на море.

Мы, кстати, в прошлом году последовали их примеру — сняли на Booking квартиру в Варне и уехали на неделю. Отдых на троих обошелся нам в 1500 лев (767 евро по курсу), из них 700 лев стоила сама квартира, остальное потянула еда и развлечения.

Дорога до моря занимает четыре часа. И ровно столько же нужно, если хочешь искупаться не в Черном море, а в Средиземном — в Греции. Мы несколько раз ездили туда, в том числе с палатками. А в горы и вовсе ходим каждые выходные. Из окон нашего дома открывается вид на гору Витоша. Чтобы доехать на машине, нужно минут 40, на автобусе — около часа.

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«Думаешь, что копии паспорта будет достаточно — но нет, могут потребовать еще и копию копии»

Процедура легализации в Болгарии несложная: по приезде в страну необходимо зарегистрироваться по месту жительства и подать в миграционную службу прошение о выдаче карты резидента.

Так как у моего мужа Blue card, я подавалась на воссоединение с ним (и да, моя ID-карта не позволяет мне работать здесь, в Болгарии). Чтобы не провести весь день в очереди, нужно встать пораньше, так как уже в 06.00 у офиса миграционной службы начинают собираться люди.

Надо сказать, что в Болгарии чиновники очень любят копии: ты, например, предполагаешь, что копии паспорта будет достаточно — но нет, ты ошибаешься, у тебя могут потребовать еще и копию копии паспорта. Так что я советовала бы копировать все, что сдаешь, — и не по разу.

Атмосфера в офисе миграционной службы очень доброжелательная. Видя, что ты не очень-то хорошо говоришь по-болгарски, сотрудники моментально переходят на русский: «Ничего-ничего, говорите! Мы вас понимаем», — улыбаются и просят не волноваться.

Свою ID-карту я получила спустя месяц. С тех пор, как Болгария стала полноправным членом Шенгенской зоны, по ней можно беспрепятственно путешествовать. Однако паспорт с собой все же лучше взять.

«Средний чек на обед в заведении составляет около 30 евро на нас троих»

Сейчас Болгария переходит с местной валюты на евро, что, конечно же, сразу отразилось на ценах — они поднялись. Молоко в магазине стоит 1,5 евро за пакет. Фрукты и овощи здесь дешевые и очень вкусные, потому что всегда свежие. Сейчас сезон помидоров, огурцов, арбузов, дынь — овощные лавки буквально ломятся от них. Кило огурцов стоит 1,5 евро, помидоры столько же.

Есть ли продукты, которых мне не хватает в Болгарии? Нет, таких не припомню. В Софии есть сеть магазинов «Березка», там можно найти беларусские конфеты — «Аленка», «Конiк», бобруйский зефир, а еще мармелад, сушки. Мороженое есть «Брест-Литовское» — стоит 5 лев (это 2,5 евро), недешево, но иногда можно себя побаловать.

Из болгарских продуктов, что пришлись мне по вкусу, я бы выделила айран — это ни на что не похожий кисломолочный напиток. Все болгары пьют его перед едой, даже в ресторанах — в бокалах. А вот к чему я не привыкла, так это к шкембе — это такой молочный суп с требухой.

В Болгарии мы питаемся в основном дома. Хотя здесь очень развита культура еды: болгары не любят готовить сами и часто ходят в кафе. Если мы обедаем вне дома, то предпочитаем национальную кухню, потому что это очень вкусно — всякие салаты, мясо, рыба — и недорого. Средний чек в заведении составляет около 30 евро на троих.

«Учебники предоставляются школьникам бесплатно. Нам нужно купить только форму»

Дочку мы отдали в частный детский сад. Мы опасались, что она не сможет воспринимать болгарский язык, поэтому нашли садик, где персонал говорил на русском.

…Но Маше там не понравилось: воспитатели обращались с детьми, как было принято еще при «совке» — сплошные запреты и конфликты. Дочка то и дело говорила: «А вот это мне не разрешают». И тогда мы перевели ее в другой сад — болгарско-английский.

За сад мы платили 500 евро в месяц. В государственный даже не пытались устроиться — нам сказали, что туда сложно попасть, все места заняты.

В этом году дочка пойдет в школу. В ближайшую к нам набирают до 120 человек — и благодаря тому, что мы живем в своем районе более трех лет, Машу поставили на очередь в числе первых.

В Болгарии дети идут в школу в полных 7 лет и учатся 12 лет. Чтобы устроить ребенка в школу, нужно подать заявление в региональный отдел образования. В столичном муниципалитете регистрацию можно пройти онлайн. Но также вы имеете право просто прийти в школу и написать заявление там, как сделал мой муж.

Ученики-иностранцы с первого по четвертый класс зачисляются в школу без экзаменов, а остальные должны пройти собеседование с комиссией, которую созывает директор школы (это нужно, чтобы оценить уровень знаний ребенка и определить, в какой класс его отправить). При необходимости региональное управление образования предоставляет переводчика на таком собеседовании.

Все учебники предоставляются школьникам бесплатно. Нам к учебному году нужно купить только форму определенного образца (в письме, которое прислала школа, были ссылки на сайт, где ее можно заказать) — две оранжевых майки и кардиган с лого школы. Мы отдали за них около 50 евро. Брюки, юбки и остальную одежду родители детей покупают на свой вкус и кошелек.

«Скорая неотложная помощь в Болгарии бесплатна для всех, в том числе для иностранцев»

В Болгарии распространена система обязательного медицинского страхования. Медстраховка на одного человека на год обходится в сумму 500 лев (около 255 евро). Она покрывает до 20% расходов на медуслуги, а остальное ты оплачиваешь сам.

Осмотр и консультация у любого специалиста здесь стоит в районе 75 евро. Семейного врача можно выбрать вот на этом сайте: там есть отзывы на специалистов.

Мне еще приходилось лечить зубы в Болгарии. За одну пломбу дантист может выставить счет в 150−200 лев (примерно 77−102 евро), при этом качество услуг — высокое.

Еще стоит сказать, что скорая неотложная помощь в Болгарии бесплатна для всех, в том числе для иностранцев. Как-то у меня сильно заболел живот и поднялась температура. Я вызвала скорую помощь — они приехали спустя полчаса и отвезли меня в ближайшую больницу. В приемном отделении у меня попросили лишь ID-карту.

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«Белорусов ставят здесь на самые сложные проекты, потому что они точно их вырулят»

Мы не раз обсуждали с мужем и друзьями-белорусами коммуникацию в командах в болгарских офисах. Хоть работа и ведется по-английски, в личном общении коллеги предпочитают родной язык. И в офисе, и на корпоративах болгары «тусуются» с болгарами, а русскоязычные разработчики держатся поближе к своим.

Местные программисты, кажется, всегда чуть-чуть на расслабоне: «Зачем что-то улучшать, если и так работает?» или «Слушай, ну если тебе это надо — то ты и решай». Если нужно срочно «потушить пожар», то с вероятностью 100% эту задачу отдадут беларусу. Слышала от друзей, что наших соотечественников ставят здесь на самые сложные проекты, потому что они «точно их вырулят».

На рынке труда в Болгарии, как и повсюду, затишье. На мое счастье у меня есть своя подработка на фрилансе (я работаю с белорусами по всему миру). Но я пыталась искать работу и здесь тоже — и пока без результата.

Ты рассылаешь CV — но в ответ тишина. У меня было одно интервью в международной компании. И хоть беседа велась по-английски (и надо сказать, что уровень владения языком у эйчара был очень хорошим), мне сказали: «Без болгарского у вас здесь мало шансов».

Так что сейчас я решила всерьез взяться за изучение болгарского языка, надеюсь за два месяца поднять свой уровень до А1.

Плюсы и минусы: «Много солнца и очень зелено», но «проявилась аллергия на пыльцу липы»

Если коротко остановиться на плюсах и минусах Болгарии, то для меня неоспоримые достоинства этой страны следующие:

Здесь много солнца. Круглый год тепло, но при этом есть все четыре времени года: осень, как осень, зима, как зима, даже снег выпадает (правда, быстро тает, но в горах держится долго) — и мне это очень нравится.

Здесь очень зелено — София не в пример Минску утопает в зелени, повсюду деревья, парков очень много. Вечерами ты идешь по своей улице и не видишь за деревьями домов (в нашем районе они невысокие — в основном пятиэтажки), это так необычно. А еще здесь очень тихо по вечерам.

Здесь дешевые фрукты, всегда очень много свежих овощей.

Местные жители очень дружелюбны по отношению к мигрантам. Сколько у меня было разных ситуаций: вот, к примеру, как-то заглохла на дороге (давно не сидела за рулем), из другой машины вышел мужчина и направился ко мне. Ну, думаю, будет ругаться. А он спокойно так говорит: «Вам, может, помощь нужна?» — и ни грамма агрессии. Кстати, для меня, как для человека, жившего в Минске на Ангарской, пьяный человек всегда равно опасный, но здесь даже пьяницы другие — тихие, мирные.

Что до минусов, то могу выделить следующие:

В старых районах нет развитой инфраструктуры, детские площадки еще с советских времен — и часто далеко не в лучшем виде. Часто за забором стройка, или поле, или «заброшка».

Обратная сторона того, что зелени много, — аллергия (на пыльцу липы в частности). В Болгарии она впервые у меня проявилась, хотя ранее не было.

Здесь никогда не бывает ветра (в Минске я носила шарфики всегда — и летом, и зимой, и весной, а в Болгарии мне ни разу не понадобился этот аксессуар), и поскольку мы живем в низине, у нас часто бывает смог.

Здесь нет домоуправлений, поэтому если тебе нужно, например, убрать сорняки — иди и сделай это сам (мой муж убирал у нас во дворе).

А еще, по моим ощущениям, Болгария не мотивирует тебя расти, потому что всем вокруг «все окей». Брать больше работы, бежать деньги зарабатывать — да ну, и так все хорошо, вон лучше посмотри, как чудесно вокруг. Когда я забирала как-то свои документы, заметила, что в фамилиях ошибки. Обратила на это внимание — мне сказали: «Расслабьтесь, сейчас переделаем! Не страшно!»

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