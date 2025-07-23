Только 7% видят это слово мгновенно 7 23.07.2025, 15:48

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Этот тест тренирует мозг и внимание лучше любых приложений.

Различные визуальные головоломки и оптические иллюзии – это не только веселые задания, которые помогают скоротать время. Они также чрезвычайно полезны для мозга, чем и нравятся многим пользователям, пишет УНИАН.

Не секрет, что регулярное решение всевозможных головоломок помогает тренировать навыки наблюдательности, внимательность к деталям, память. Кроме того, ограничение во времени проверяет, умеете ли вы грамотно его распределять. подготовил для вас интересную головоломку.

Ниже вы перед вами появится коллаж с произвольно расположенными буквами, между которыми нет никакой связи. Ваша задача заключается в том, чтобы отыскать одно конкретное слово – «капуста».

Но действовать придется быстро, ведь времени будет мало. Ответ нужно дать всего за 9 секунд.

Искать слово можно как по вертикали, так и по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы? Время пошло.

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