Только 7% видят это слово мгновенно

Только 7% видят это слово мгновенно7
- 23.07.2025, 15:48
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Этот тест тренирует мозг и внимание лучше любых приложений.
Различные визуальные головоломки и оптические иллюзии – это не только веселые задания, которые помогают скоротать время. Они также чрезвычайно полезны для мозга, чем и нравятся многим пользователям, пишет УНИАН.
Не секрет, что регулярное решение всевозможных головоломок помогает тренировать навыки наблюдательности, внимательность к деталям, память. Кроме того, ограничение во времени проверяет, умеете ли вы грамотно его распределять. подготовил для вас интересную головоломку.
Ниже вы перед вами появится коллаж с произвольно расположенными буквами, между которыми нет никакой связи. Ваша задача заключается в том, чтобы отыскать одно конкретное слово – «капуста».
Но действовать придется быстро, ведь времени будет мало. Ответ нужно дать всего за 9 секунд.
Искать слово можно как по вертикали, так и по горизонтали, но не по диагонали.
Готовы? Время пошло.