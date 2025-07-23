Foreign Affairs: Почему Си начал чистки в армии Китая
- 23.07.2025, 15:53
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КНР готовится к войне?
С конца 2023 года в Китае наблюдается масштабная чистка высшего командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Из шести военных членов Центрального военного совета (ЦВС) — ключевого органа управления армией — трое были сняты с должностей. Среди них министр обороны Ли Шанфу, глава политического управления Мяо Хуа и второй заместитель председателя ЦВС Хэ Вэйдун, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Что особенно примечательно: все трое были лично выдвинуты лидером КНР Си Цзиньпином всего два года назад. Учитывая, что Си поручил подготовить НОАК к возможному вторжению в Тайвань к 2027 году, массовые увольнения на высшем уровне вызывают вопросы о боеготовности армии.
Причины чисток варьируются: от коррупции в закупках вооружений и личных карьерных амбиций до недовольства Си результатами работы генералов. Также возможно, что Си просто утратил доверие к командирам, не оправдавшим ожиданий.
По мнению аналитиков, текущая нестабильность может подорвать командные структуры, замедлить модернизацию и снизить моральный дух офицерского состава. Учитывая сложность совместных операций (например, высадки на Тайвань), такая дестабилизация может ослабить боевые возможности НОАК в краткосрочной перспективе.
Тем не менее история Китая показывает: страна не раз вступала в войны, не дожидаясь полной готовности. От Корейской войны до конфликта с Вьетнамом в 1979 году — Пекин действовал, исходя из политической необходимости.
Если Си посчитает захват Тайваня неизбежным шагом — он может отдать приказ, даже если армия не будет полностью готова.