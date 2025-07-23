Золотистый боровик не остановить 1 23.07.2025, 16:04

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Новый гриб стремительно распространяется по Беларуси.

Белорусские грибники продолжают удивляться находкам золотистого боровика. Но более опытные их коллеги утверждают, что этот гриб у нас растет уже давно. Ученые же говорят, что золотистый боровик распространяется со скоростью 100 км в год, и его не остановить. А надо ли это вообще делать? Разбиралось издание «Першы».

Грибы «не сильно частые»?

Михаил Романюк показал на грибном форуме, какие красивые золотистые боровики нашел в Брестском районе.

«Вот такие золотистые боровики. На самой границе с Польшей. Подумал, может кому интересно. Грибы не сильно частые», — рассказал Михаил.

Но админ группы грибников Беларуси Елена Шехова говорит, что такие грибы уже есть не только на юге Беларуси, собирают и в Минской области. Некоторые грибники относятся к этим боровикам скептически, говорят, на вкус хуже, чем традиционно белорусские.

Некоторые медиа продолжают писать, об этом грибе, как о редком. «Под Гродно нашли…», «В Ивановском районе обнаружен…». Но на самом деле, этот гриб уже давно в Беларуси не удивляет опытных грибников.

Петр Лель рассказал, что в Кобринском районе такие боровики собирает с 2019 года. Он согласен, что золотистые уступают по вкусовым качествам нашим белым, но все же, они лучше некоторых других грибов.

«За это время популяция разрослась в данном урочище с 10 соток до 15 га. Нашел ещё в трёх урочищах района. Вкус отличный в любом виде. Как я писал в прошлом году, золотистый уступает белому, но однозначно лучше подосиновика и подберезовика», — говорит Петр Лель.

«Гриб с разорванным ареалом»

Чаще этот гриб встречается в Северной Америке. Потому его и считают заносным. Но в последнее время ареол его обитания выглядит значительно шире, чем считалось ранее. Исследователь грибов Михаил Вишневский говорит, что этот гриб уже десяток лет собирают в Калининградской области. Давно растет и в Литве.

«Мы обсудили эту находку с болгарским микологом (болетологом) Борисом Асьовым. Как и я, он считает, что золотистый боровик — гриб с разорванным ареалом и, соответственно, не заносный из Северной Америки, а исконный европейский вид. Между тем литовские грибники утверждают, что гриб появился на литовской части Куршской косы около 20 лет назад после того, как из Канады привезли саженцы сосны», — пишет Михаил Вишневский.

Исследователь говорит, что золотистый боровик несет в себе черты подосиновика (кожица, выступающая за края шляпки) и белого гриба.

«Мы не можем остановить его распространение»

В 2023 году миколог Тартуского университета из Эстонии Лехо Тедерсоо рассказал, что золотистый боровик распространяется в стране со скоростью до 100 км в год.

«Вероятно, он был завезен в Европу из Америки с саженцами сосны, по всей видимости, Литва, была одним из первых мест. В Литве он распространился в местах произрастания сосны обыкновенной и по сосновым лесам с песчаной почвой успешно добрался и до Эстонии», — рассказал Тедерсоо.

По его словам, ничего не остается, как принять новый вид как неизбежность:

«Мы не можем остановить его распространение. К счастью, для любителей грибов эта неизбежность очень положительна. Если бы вместо него распространился очень ядовитый боровик, то последствия были бы весьма трагичными».

Прогнозы сбываются: гриб приживается

Заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик еще в 2018 году прогнозировал, что этот гриб приживется в наших лесах. По его словам, золотистый боровик можно отнести к первой категории съедобных грибов. При этом, в отличие от обычных белых, он редко бывает червивым, потому должен полюбиться грибникам.

«Гриб очень эстетичный, вкусный — любители тихой охоты могут смело наполнять им свои лукошки. На участке, где был найден золотистый боровик, разрослась хорошая популяция. Гриб этот замечали и в сентябре, и в октябре (2018) — уже как минимум две его генерации прошли. Это гарантия того, что пришелец приживется в наших лесах», — говорил Виктор Демянчик.

Можно жарить и без варки. Главное, не перепутать с другими

Во время варки золотистый боровик сохраняет свой светло-желтый цвет. В готовом виде имеет слегка сладковатый вкус.

По словам Виктора Демянчика, золотистый боровик абсолютно безвреден для здоровья, если, конечно не вырос возле химического предприятия или рядом с трупом животного. Но, как и другие грибы, его нужно подвергать термической обработке.

При этом, миколог из Латвии Инита Даниеле говорит, что, как и боровики и подберезовики, золотистого можно жарить без предварительной обварки. Кстати, в Латвии этот боровик называют ещё и канадским.

Также, грибникам стоит помнить, что важно не перепутать золотистый боровик с похожим внешне боровиком красивым, который несъедобный из-за горечи. И есть похожий ядовитый сатанинский гриб. Но кандидат биологических наук Ядвига Шапорова утверждала, что последний на территории Беларуси редкость, встречался в прошлом веке.

А вот что стоит изучить — желчный гриб. Он тоже внешне похож на золотистый боровик, и более распространён в наших лесах. Этот гриб хоть и не ядовитый, но горький, а при термообработке горечь только усиливается.

Известная собирательница грибов из Бобруйска Маша Никитко сняла ролик о сборе этих грибов в начале августа 2024.

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