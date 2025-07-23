закрыть
23 июля 2025, среда, 16:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умерший российский депутат 11 раз проголосовал на заседании

2
  • 23.07.2025, 16:08
  • 1,184
Умерший российский депутат 11 раз проголосовал на заседании

В Госдуме РФ голосуют даже покойники.

Депутат Госдумы РФ Михаил Тарасенко 11 раз проголосовал на пленарном заседании, в ходе которого было объявлено о его смерти. Об этом сообщил «КоммерсантЪ».

Согласно данным сайта Госдумы, господин Тарасенко успел проголосовать по повестке, по вопросу денонсации Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, по вопросу поддержки гражданских жен погибших бойцов спецоперации, а также по ряду других вопросов.

Последний раз он нажал на кнопку в 13.40, а уже через час спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил, что Михаил Тарасенко умер, и предложил почтить его память минутой молчания.

Зампред комиссии по вопросам депутатской этики Евгений Ревенко сообщил, что это связано с техническим сбоем.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип