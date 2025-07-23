Умерший российский депутат 11 раз проголосовал на заседании 2 23.07.2025, 16:08

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В Госдуме РФ голосуют даже покойники.

Депутат Госдумы РФ Михаил Тарасенко 11 раз проголосовал на пленарном заседании, в ходе которого было объявлено о его смерти. Об этом сообщил «КоммерсантЪ».

Согласно данным сайта Госдумы, господин Тарасенко успел проголосовать по повестке, по вопросу денонсации Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, по вопросу поддержки гражданских жен погибших бойцов спецоперации, а также по ряду других вопросов.

Последний раз он нажал на кнопку в 13.40, а уже через час спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил, что Михаил Тарасенко умер, и предложил почтить его память минутой молчания.

Зампред комиссии по вопросам депутатской этики Евгений Ревенко сообщил, что это связано с техническим сбоем.

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