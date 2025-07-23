Польские военные открыли стрельбу на границе с Беларусью
- 23.07.2025, 16:26
Из-за атаки нелегалов.
Польские военные открыли стрельбу на польско-белорусской границе. Оперативное командование Вооруженных сил Польши 23 июля сделало официальное заявление по данному факту.
Инцидент произошёл около 20:37 во вторник, 22 июля, в районе пограничной заставы Наревка. Открыть огонь резиновыми пулями из гладкоствольного оружия военнослужащим Подляской оперативной группы пришлось при задержании группы мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу.
В результате один из нарушителей, гражданин Судана, был ранен в бедро. Никто из военнослужащих не пострадал.