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Axios: Почему важно тренировать активное мышление

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  • 23.07.2025, 16:34
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Axios: Почему важно тренировать активное мышление

Осознанность так же важна, как и физические упражнения.

Осознанное отношение к повседневным делам может быть не менее полезным, чем спорт, утверждает профессор психологии Гарвардского университета Эллен Лангер, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Лангер, большинство людей большую часть времени живет на автопилоте, что «буквально отключает тело». Напротив, внимание к тому, что вы делаете, и наблюдение за окружающим оживляет мозг: «Нейроны начинают работать, и это буквально наполняет нас энергией».

В одном из исследований Лангер участницам, работающим горничными, сказали воспринимать свою работу как физическую нагрузку. Через четыре недели только эта группа показала снижение веса и давления — в отличие от контрольной группы, выполнявшей ту же работу, но без такого настроя.

Лангер объясняет: когда мы осознанно относимся к уходу за собой, мы автоматически делаем массу мелких вещей — например, выпрямляем осанку — и это влияет на общее состояние.

Она предлагает два простых способа развивать внимательность:

— Замечайте новое даже в привычном. Например, найдите три новых детали во время прогулки.

— замечайте изменения — это учит принимать неопределенность.

Даже такие мелочи, как выбор лестницы вместо лифта или вдумчивое выполнение домашних дел, могут принести значительную пользу. Это самый недооцененный лайфхак для здоровья.

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