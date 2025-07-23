Бундесвер превратится в сильнейшую армию Европы

Бундесвер превратится в сильнейшую армию Европы9
- 23.07.2025, 16:40
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Берлин подготовил закон о закупках.
Кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца одобрил законопроект, призванный ускорить военное планирование и закупки. Это является частью усилий правящей коалиции по быстрому превращению бундесвера в сильнейшую армию Европы, сообщает Bloomberg.
«С этим законопроектом мы снимаем многие ограничения, которые мешали нам двигаться еще быстрее», — заявил министр обороны Борис Писториус.
Что предлагает законопроект
Согласно предлагаемому законопроекту, обязательные требования к проведению тендеров по оборонным контрактам будут смягчены или полностью отменены в особо срочных случаях. Крупные контракты больше не будут нуждаться в дроблении на более мелкие тендеры.
Он также включает изменения в закон о планировании, касающиеся радиолокационных систем противовоздушной обороны и военных аэродромов.
Экологические стандарты также будут смягчены - например, при строительстве военных казарм.