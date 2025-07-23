Площадь построенного с господдержкой жилья для нуждающихся обвалилась 4 23.07.2025, 17:00

За четыре года она уменьшилась на 44%.

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся, за четыре года уменьшилась на 33,6% (с 861.795 квадратных метров за январь — июнь 2021-го до 571.824 кв. м за аналогичный период 2025-го), следует из проведенного «Позіркам» анализа данных Национального статистического комитета.

С использованием государственной поддержки за указанный период введено на 44,4% меньше (с 632.496 до 351.973).

Данные показатели снизились во всех регионах и столице.

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