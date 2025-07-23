В посольстве США разоблачен шпион, работавший на Россию и Иран 23.07.2025, 17:07

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За свои услуги он получал оплату в биткоинах и евро.

Бывший охранник посольства США в Осло обвиняется в шпионаже в пользу России и Ирана. Об этом сообщило норвежское национальное телевидение NRK со ссылкой на прокуратуру страны, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

По данным следствия, норвежец передавал российским и иранским кураторам конфиденциальную информацию о сотрудниках посольства, дипломатов и членов их семей. Также в число переданных данных входили схемы помещений сотрудников посольства, фотографии объектов, сведения о мерах безопасности и список посетителей.

В обвинительном заключении указано, что за свои услуги мужчина получал оплату в биткоинах и евро.

Подозреваемый отрицает свою вину, передает NRK.

Информацию о задержании подтвердили в прокуратуре, однако более подробные комментарии пока не предоставляются. Инцидент вызвал обеспокоенность, учитывая стратегическое значение Норвегии как союзника по НАТО и близость к российской границе.

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