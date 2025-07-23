закрыть
23 июля 2025, среда, 18:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В посольстве США разоблачен шпион, работавший на Россию и Иран

  • 23.07.2025, 17:07
  • 2,530
В посольстве США разоблачен шпион, работавший на Россию и Иран

За свои услуги он получал оплату в биткоинах и евро.

Бывший охранник посольства США в Осло обвиняется в шпионаже в пользу России и Ирана. Об этом сообщило норвежское национальное телевидение NRK со ссылкой на прокуратуру страны, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

По данным следствия, норвежец передавал российским и иранским кураторам конфиденциальную информацию о сотрудниках посольства, дипломатов и членов их семей. Также в число переданных данных входили схемы помещений сотрудников посольства, фотографии объектов, сведения о мерах безопасности и список посетителей.

В обвинительном заключении указано, что за свои услуги мужчина получал оплату в биткоинах и евро.

Подозреваемый отрицает свою вину, передает NRK.

Информацию о задержании подтвердили в прокуратуре, однако более подробные комментарии пока не предоставляются. Инцидент вызвал обеспокоенность, учитывая стратегическое значение Норвегии как союзника по НАТО и близость к российской границе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип