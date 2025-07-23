Названы города, куда массово поехали путешественники в 2025 году 23.07.2025, 17:14

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Новые недооцененные жемчужины Европы.

Традиционно у туристов есть определенные безоговорочные фавориты, например, такие как Париж или Рим, интерес к которым, кажется, не иссякает никогда. Однако есть немало достойных внимания городов, популярность которых среди путешественников вспыхивает в определенный момент.

Туристический эксперт издания Travel Off Path Сэм Сирс определил пять городов Европы, которые неожиданно набирают популярность в 2025 году.

«Хотя некоторые направления сейчас вызывают отвращение из-за антитуристических протестов и невыносимых толп, малоизвестные города переживают всплеск популярности. Места, которые вы обычно не посещаете, становятся все более популярными», – отмечает он.

1. Приштина, Косово. Сирс констатирует, что история Косово полна бурных событий, связанных с напряженными отношениями с Сербией. Тем не менее, Косово преодолело трудности и в конечном итоге стало одним из самых модных направлений на Балканах наряду с Албанией и Черногорией.

«Самый значительный рост числа туристов наблюдался в столице Приштине. Большинство из них были поражены ощущением неизведанности, будь то прогулка по очаровательному базарному району или посещение более современной части края, окруженной уютными кафе, причудливыми фресками и завораживающей архитектурой, в частности, Национальной библиотекой Косово. И не удивляйтесь, если увидите знакомое лицо – популярную статую Билла Клинтона», – делится впечатлениями бывалый путешественник.

При этом одной из главных достопримечательностей города, получившей восторженные отзывы, является Приштинский медвежий заповедник. Вход туда стоит всего 3,50 доллара, что свидетельствует о том, насколько доступным в Приштине является всё на самом деле, добавляет он.

2. Вильнюс, Литва. Великолепная литовская столица является одним из самых доступных по цене европейских направлений, однако она всё ещё несправедливо упускается из виду многими туристами. Однако в последнее время в Вильнюсе наблюдается устойчивый приток цифровых кочевников, что привело к увеличению числа путешественников, стремящихся открыть для себя скрытые жемчужины Европы.

«Один только живописный Старый город стоит посещения. Этот город с дешёвым пивом, неподвластными времени мощёными улочками и множеством барочных церквей – настоящая капсула времени, и, несмотря на свою вновь обретённую популярность, здесь по-прежнему малолюдно», – отмечает эксперт по путешествиям.

3. Варна, Болгария. Это однозначно одно из самых недооценённых пляжных направлений Европы, хотя местные курорты невероятно доступны по цене, не жертвуя при этом роскошью или качеством пляжей.

Вдоль побережья Болгарии расположено множество курортных городов, но Варна лидирует с 25%-ным ростом числа отдыхающих. Многие также стремятся за пределы Варны, в такие потрясающие города, как Золотые Пески и Албена, для отдыха по системе «всё включено», пишет автор материала.

4. Тбилиси, Грузия. Тревел-эксперт отмечает, что за последние несколько лет этот город стал одним из самых модных в Европе, во многом благодаря увеличению числа цифровых кочевников. При этом расширение транспортного сообщения Тбилиси со всей Европой привело к 11%-ному росту числа посетителей в годовом исчислении.

Особенно он рекомендует туристам обратить внимание на ночную жизнь Тбилиси и местные винные традиции.

5. Вена, Австрия. Немало туристов по-прежнему часто игнорируют австрийскую столицу в пользу Парижа и других европейских достопримечательностей. Однако в первой половине 2025 года в Вене наблюдался устойчивый рост числа туристов, а это значит, что люди начали ездить туда не только на Рождество, которое многие считают лучшим временем для посещения города.

«В городе, получившем прозвище «Город музыки», вы найдёте множество посвящений всемирно известным музыкантам, таким как Моцарт и Бетховен, потрясающие императорские дворцы и кафе, которым мог бы позавидовать даже Париж. Сама по себе Вена полна сюрпризов и запоминающихся достопримечательностей», – отмечает Сирс.

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