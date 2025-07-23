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Коммуналка дорожает быстрее, чем растет инфляция

  • 23.07.2025, 17:25
Коммуналка дорожает быстрее, чем растет инфляция

Как изменились цены за год?

Субсидируемые тарифы на коммунальные услуги дорожают быстрее «экономически обоснованных», а также опережают официальную инфляцию. «Зеркало» сравнило, как изменилась стоимость ЖКУ за год.

В июне выросла стоимость некоторых коммунальных услуг. Это касается теплоснабжения и электроэнергии.

Экономически обоснованный тариф на отопление и горячую воду за год вырос с 132,01 до 134,94 рубля за 1 Гкал. Выходит, что это рост на 2,2%. Субсидируемый тариф на эту же услугу за год вырос на 10% — с 24,7187 до 27,2323 рубля за 1 Гкал.

Так, за июнь нагрев воды в двухкомнатной квартире площадью 50 м², где зарегистрирован один человек, при потреблении 1,0163 Гкал обойдется в 27,68 рубля. По полному тарифу при таких же условиях она получается 137,14 рубля.

Некоторые тарифы были изменены в начале года. Это вносит вклад в общее утяжеление квитанции за коммунальные. Например, отчисления на капремонт год назад рассчитывались по тарифу 0,2335 за квадратный метр. Сейчас — 0,2536 рубля. Это рост на 8,6%.

Холодное водоснабжение год назад стоило 1,5553 за один кубометр, сейчас для Минска это 1,7858, что на 14,8% дороже. В областях тариф выше — 1,8793 рубля за кубометр.

Канализация подорожала за год на примере Гомельской области с 1,3095 рубля за кубометр до 1,6267 рубля. В этом случае рост — 24%.

Между тем официальная инфляция в июне составила 7,3% годовых. То есть коммунальные в этот период дорожали быстрее, чем в среднем росли цены. Цены на продукты за год в среднем выросли на 10,5%.

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