В Австрии допускают размещение войск в Украине

В Австрии допускают размещение войск в Украине2
- 23.07.2025, 17:41
После окончания войны.
Министерство обороны Австрии готово рассмотреть вопрос о размещении своих войск в Украине после окончания войны с Россией.
Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер, сообщает Der Standard.
«Когда будет мир, когда будет принято решение о том, какую миссию и кто ее возглавит, тогда мы оценим, как мы можем сделать лучший вклад», — сказала Таннер.
Она подчеркнула, что Австрия никогда не отказывалась от рассмотрения вопроса, должна ли она участвовать в этой миротворческой миссии.
«Пока идет война, вопрос об участии в миссии не может даже возникнуть. Было понятно, что солдаты из нейтральной Австрии не будут отправлены в воюющую страну. Об этом не может быть и речи, это конституционно невозможно», — добавила министр.
Таннер подчеркнула, что Австрия является нейтральной в военном плане.
«С другой стороны, мы делаем очень значительные взносы в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС», - отметила она.
По словам главы Минобороны Австрии, за последние 50-60 лет сотни тысяч австрийских солдат приняли участие в миротворческих миссиях за рубежом.