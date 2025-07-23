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В Австрии допускают размещение войск в Украине

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  • 23.07.2025, 17:41
В Австрии допускают размещение войск в Украине

После окончания войны.

Министерство обороны Австрии готово рассмотреть вопрос о размещении своих войск в Украине после окончания войны с Россией.

Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер, сообщает Der Standard.

«Когда будет мир, когда будет принято решение о том, какую миссию и кто ее возглавит, тогда мы оценим, как мы можем сделать лучший вклад», — сказала Таннер.

Она подчеркнула, что Австрия никогда не отказывалась от рассмотрения вопроса, должна ли она участвовать в этой миротворческой миссии.

«Пока идет война, вопрос об участии в миссии не может даже возникнуть. Было понятно, что солдаты из нейтральной Австрии не будут отправлены в воюющую страну. Об этом не может быть и речи, это конституционно невозможно», — добавила министр.

Таннер подчеркнула, что Австрия является нейтральной в военном плане.

«С другой стороны, мы делаем очень значительные взносы в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС», - отметила она.

По словам главы Минобороны Австрии, за последние 50-60 лет сотни тысяч австрийских солдат приняли участие в миротворческих миссиях за рубежом.

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