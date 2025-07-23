Актер Педро Паскаль рассказал, почему перестал бриться

Актер Педро Паскаль рассказал, почему перестал бриться1
- 23.07.2025, 17:40
Повлияла одна роль.
Актер Педро Паскаль, звезда нового фильма от Marvel «Фантастическая четверка», рассказал, что его внешний вид без растительности на лице в фильме «Чудо-женщина: 1984» настолько его потряс, что он отказался гладко бриться в последующих ролях, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Паскаль и его коллега по «Фантастической четверке» Ванесса Кирби обсуждали, что сексуальнее — усы или борода, актер признался:
«У меня не очень густая щетина, но если полностью сбрить все... Я выгляжу ужасно. Я был в шоке от того, как выглядел в «Чудо-женщине 1984». Мне понравился фильм, но на себя смотреть не могу. С тех пор я больше не соглашался на такой образ, если это не абсолютно необходимо».
В «Фантастической четверке» Паскаль играет Рида Ричардса (Мистера Фантастика) с фирменными усами, что вызвало недовольство части фанатов, привыкших к образу чисто выбритого героя из комиксов. Актер признал, что услышал немало критики после кастинга:
«Он слишком стар. Он не подходит. Он должен побриться», — цитировал Паскаль типичные жалобы поклонников.
Роль злодея Максвелла Лорда в «Чудо-женщине 1984» стала единственным появлением Паскаля в киновселенной DC. Теперь он занимает ключевую позицию во вселенной Marvel и уже подтвержден в актерском составе следующего блокбастера — «Мстители: Судный день».
Премьера «Фантастической четверки» намечена на 25 июля 2025 года.