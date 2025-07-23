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Белоруске удалось отсудить у коммунальщиков 5000 рублей

  • 23.07.2025, 17:48
Белоруске удалось отсудить у коммунальщиков 5000 рублей

Ранее она упала с крыльца и попала в больницу.

В иске к предприятию коммунальной службы женщина указала, что не раз обращала внимание местных служб на дефекты на крыльце дома, в котором она живет.

Весной 2023 года белоруска поднималась по лестнице возле подъезда и получила травму. Женщина рассказала следующее: когда она наступила правой ногой на последнюю ступеньку, от той откололся фрагмент штукатурки и упал на левую ногу. Из-за этого она споткнулась, а затем упала на пешеходную дорожку. Белоруску доставили в больницу, где она примерно месяц проходила лечение, пишет КП.

В суде Жлобинского района уточнили: женщина полагает, что ответчик, который выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт, допустил нарушения закона «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

«В связи с причинением вреда ее здоровью полагает, что имеются основания для взыскания компенсации морального вреда. Просила суд взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей», - сказано в сообщении.

Из материалов дела следует, что дом, в котором проживает белоруска, находится на техобслуживании ответчика. За полтора года до случившегося в него провели капитальный ремонт. Мастер ЖЭУ отметил, что ремонт лестницы, которая ведет к подъезду, не проводился, несмотря на наличие подобного указания в задании на проектирование. Лестницу отремонтировали в 2024 году.

Суд пришел к выводу, что проводимые со стороны ответчика текущие работы после капремонта были обусловлены наличием дефектов отделочного покрытия лестницы. Речь идет про трещины, сколы, выбоины, отслоения окрасочного и облицовочного покрытий, штукатурного слоя.

«При этом сам факт наличия названных дефектов лестницы свидетельствует о ненадлежащем выполнении ремонтных работ во время проведения капремонта», - отметили в пресс-службе.

Также суд пришел к выводу о наличии прямой причинно-следственной связи между ненадлежащим качеством выполненных работ по ремонту лестницы входной группы подъезда жилого дома по улице Интернациональной в Мозыре и травмой, которую получила женщина.

Установлено, что ответчик несет ответственность в том числе и за содержание придомовой территории, чтобы не возникало угрозы несчастных случаев и причинения травм людям. Суд Мозырского района вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истицы 5000 рублей компенсации морального вреда.

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