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Врачи в Минске научились лечить инсульт новым способом

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  • 23.07.2025, 18:15
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Врачи в Минске научились лечить инсульт новым способом

Новая методика связана со стволовыми клетками.

В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Минска внедрили новую методику лечения инсульта и других тяжелых повреждений головного мозга. Об этом сообщает Минздрав.

Новая методика, которую применяют в больнице, связана со стволовыми клетками. Как пояснили врачи, трансплантацию аллогенных мезенхимальных стволовых клеток используют в случаях, когда традиционные способы оказываются недостаточно эффективными, — к примеру, при серьезных последствиях инсульта или черепно-мозговых травмах.

В БСМП по такой методике уже вылечили десять пациентов, у многих состояние улучшилось значительно. Новый вид помощи может стать частью комплексного восстановления после тяжелых неврологических болезней.

Заведующая неврологическим отделением БСМП № 2 Светлана Малюкова подчеркнула, что инсульт «молодеет».

«Некоторым нашим пациентам 20−21 год. В любом случае инсульт — это симптом. Он буквально кричит о наличии серьезной проблемы в организме», — рассказала врач.

Как пояснили в Минздраве, экспериментальную методику лечения тяжелых повреждений головного мозга стволовыми клетками врачи проводят по проекту Национальной академии наук «Конвергенция» — ноу-хау разработано академиком Юрием Шанько.

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