Буданов: Келлог одним из первых продвигал поставки Украине F-16 и Patriot с ракетами 2 23.07.2025, 18:28

Генерал четко заявляет, что помощь Киеву полностью соответствует принципу «Америка прежде всего».

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог был одним из тех членов команды Трампа, которые отстаивали передачу Киеву самолетов F-16 и ракет ATACMS.

Об этом Буданов заявил в опубликованном 23 июля интервью изданию Kyiv Post.

Как заявил глава ГУР, в команде президента Трампа, помимо Келлога, оказываемую Украине помощь считает явно недостаточной и госсекретарь США Марко Рубио.

«Их позиция абсолютно ясна — помощь Украине является частью национальных интересов США. Поэтому она должна продолжаться и увеличиваться как количественно, так и качественно», — сказал Буданов.

По словам главы ГУР, именно Келлог продвигал выделение Украине дополнительных систем Patriot и ракет-перехватчиков к ним.

«Что касается позиции Кита Келлога, то он был одним из первых, кто лоббировал поставку Украине систем ATACMS и самолетов F-16. Он также лоббировал выделение Украине дополнительных систем Patriot и ракет-перехватчиков. Это поможет защитить тысячи украинцев, в первую очередь гражданских лиц», — сказал Буданов.

Как заявил глава ГУР, у США и у Украины, в конечном итоге, общий враг — Россия.

«Он четко заявляет, что помощь Украине полностью соответствует принципу „Америка прежде всего“. В конечном итоге у нас общий враг. И для Америки сегодня стратегически важно ослабить Россию, не задействуя собственные войска. В долгосрочной перспективе это также влияет на ситуацию в Тихоокеанском регионе. Но это уже совсем другая история», — подытожил Буданов.

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