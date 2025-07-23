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Андрей Стрижак отстранен от руководства BYSOL

  • 23.07.2025, 18:30
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Андрей Стрижак отстранен от руководства BYSOL

Фонд инициировал внутреннее разбирательство.

Фонд белорусской солидарности BYSOL проводит внутреннее разбирательство в связи с обвинением в харассменте, которые прозвучали в СМИ в отношении сооснователя организации Андрея Стрижака. Он отстранен от работы. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано 23 июля.

«Директорат и команда Фонда ознакомились с публикацией Euroradio об обвинениях в харассменте сооснователя Андрея Стрижака. Подобные действия недопустимы. От имени Фонда мы выражаем сочувствие и поддержку пострадавшим», — отметили в фонде.

В организации отметили, что придерживаются внутренней антидискриминационной политики, которая «не приемлет любые формы дискриминации, харассмента, моббинга, и иные проявления нетерпимости и ксенофобии со стороны руководства и команды».

«Исходя из этих принципов, с 22 июля 2025 года мы инициировали внутреннее разбирательство. По его результатам будет принято решение о возможности дальнейшего сотрудничества с Андреем Стрижаком», — отметили в фонде.

Для проведения разбирательства будет собрана отдельная группа внутри BYSOL.

«Мы обратимся за фасилитацией процесса и консультацией к профильным экспертам и эксперткам. Промежуточные результаты разбирательства будут опубликованы на сайте организации не позднее 1 сентября 2025 года», — рассказали в организации.

С 22 июля 2025 года на период проведения разбирательства Андрей Стрижак отстранен от руководящей должности и исполнения представительских функций от имени организации.

«Управление Фондом осуществляет директорат. Работа Фонда продолжается в штатном режиме: мы эвакуируем людей из Беларуси, оказываем прямую поддержку пострадавшим от репрессий, политзаключенным и их семьям, а также помогаем инициативам гражданского общества. Все направления деятельности продолжают свою работу без изменений», — заявили в BYSOL.

В Норвежском Хельсинкском комитете — одном из основных партнеров BYSOL — признали, что скандал может повредить репутации фонда.

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