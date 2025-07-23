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Агата Кристи станет героиней нового сериала

  • 23.07.2025, 18:44
Агата Кристи станет героиней нового сериала

Сюжет вдохновлен реально существовавшим элитным литературным обществом.

BBC и BritBox International работают над новым сериалом «Детективный клуб», в котором на экране оживут легендарные писатели Агата Кристи, Дороти Л. Сэйерс и Г.К. Честертон. Об этом сообщает издание Deadline.

Проект представляет собой детектив в формате «загадка недели», где вымышленные версии культовых авторов будут вместе раскрывать преступления в каждом эпизоде. Съемки запланированы на следующее лето в регионе Уэст-Мидлендс, Великобритания.

Сюжет вдохновлен реально существовавшим элитным литературным обществом «Детективный клуб» (“The Detection Club”), основанным почти 100 лет назад. Его члены — ведущие британские писатели детективного жанра 1930-х годов — регулярно встречались, обменивались идеями и следовали специальному кодексу «Заповеди Нокса», согласно которому читателю всегда должна предоставляться возможность разгадать преступление.

Агата Кристи, автор культовых романов о Пуаро и мисс Марпл, была центральной фигурой клуба. Дороти Сэйерс прославилась книгами о Лорде Питере Уимзи, а Честертон — создатель «Отца Брауна», героя одноименного сериала BBC.

Кто сыграет Кристи и других писателей, пока неизвестно. Ранее BBC уже использовала технологии ИИ для создания обучающего курса от имени Кристи на платформе BBC Maestro.

Пока BBC и BritBox не комментируют проект, но интерес к нему уже стремительно растет.

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