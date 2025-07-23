Агата Кристи станет героиней нового сериала
- 23.07.2025, 18:44
Сюжет вдохновлен реально существовавшим элитным литературным обществом.
BBC и BritBox International работают над новым сериалом «Детективный клуб», в котором на экране оживут легендарные писатели Агата Кристи, Дороти Л. Сэйерс и Г.К. Честертон. Об этом сообщает издание Deadline.
Проект представляет собой детектив в формате «загадка недели», где вымышленные версии культовых авторов будут вместе раскрывать преступления в каждом эпизоде. Съемки запланированы на следующее лето в регионе Уэст-Мидлендс, Великобритания.
Сюжет вдохновлен реально существовавшим элитным литературным обществом «Детективный клуб» (“The Detection Club”), основанным почти 100 лет назад. Его члены — ведущие британские писатели детективного жанра 1930-х годов — регулярно встречались, обменивались идеями и следовали специальному кодексу «Заповеди Нокса», согласно которому читателю всегда должна предоставляться возможность разгадать преступление.
Агата Кристи, автор культовых романов о Пуаро и мисс Марпл, была центральной фигурой клуба. Дороти Сэйерс прославилась книгами о Лорде Питере Уимзи, а Честертон — создатель «Отца Брауна», героя одноименного сериала BBC.
Кто сыграет Кристи и других писателей, пока неизвестно. Ранее BBC уже использовала технологии ИИ для создания обучающего курса от имени Кристи на платформе BBC Maestro.
Пока BBC и BritBox не комментируют проект, но интерес к нему уже стремительно растет.