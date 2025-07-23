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В Украине построили первый антидроновый тоннель

  • 23.07.2025, 18:47
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В Украине построили первый антидроновый тоннель

Протяженность антидроновой дороги достигает 6,5 км.

В Запорожской области начали возводить защитные тоннели для прикрытия дорог от атак вражеских FPV-дронов. Первый такой объект уже завершили на одном из самых опасных направлений – Ореховской трассе, сказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, сообщает 23 июля Zprz.city.

По словам Федорова, протяженность антидроновой дороги достигает 6,5 км.

«Это только начало. У нас амбициозный план – более 200 км защищенных путей в пределах области», – указал глава области.

Чиновник добавил, что в работах задействованы военные, которые поделились собственным боевым опытом для разработки конструкции.

Тоннели позволяют безопаснее транспортировать личный состав, снаряжение и эвакуировать раненых. Для гражданских это означает меньшие риски при движении по прифронтовым дорогам.

«В последнее время FPV-дроны стали одной из главных угроз. Они способны быстро и прицельно поражать как технику, так и живую силу, особенно на открытых участках дорог. Так что новые защитные сооружения – ответ на реалии современной войны», – резюмировал Федоров.

О строительстве первого защитного тоннеля, который должен обезопасить от атак вражеских FPV-дронов, глава ОВА информировал еще в конце июня.

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