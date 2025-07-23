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Можно ли ребенку в Беларуси обменять валюту?

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  • 23.07.2025, 19:01
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Можно ли ребенку в Беларуси обменять валюту?

В «Беларусбанке» ответили.

Можно ли детям самостоятельно менять валюту, рассказали в пресс-службе «Беларусбанка».

Как отметили в финучреждении, возрастных ограничений для валютно-обменных операций нет. То есть формально обменять валюту может и взрослый, и ребенок.

«Но! Все зависит от возраста ребенка и источника денег. До 14 лет — за детей могут совершать сделки от их имени только законные представители. Также они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения», — рассказали в «Беларусбанке».

С 14 до 18 лет подросток может совершать сделки с письменного согласия своих законных представителей. Исключение — самостоятельное распоряжение своим заработком, стипендией и иными собственными доходами, совершение мелких бытовых сделок и др.

«Документ, удостоверяющий личность, при обмене валюты не требуется, если сумма небольшая и не превышает установленные законодательством пороги (например, 1000 базовых величин (42 000 рублей). И главное — банки не обязаны проверять, откуда у ребенка деньги, если речь идет об обычной валютно-обменной операции», — подчеркнули в финучреждении.

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