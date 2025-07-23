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Глава МИД Израиля Саар встретился с Зеленским в Киеве

  • 23.07.2025, 19:10
Глава МИД Израиля Саар встретился с Зеленским в Киеве

Что обсуждали.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, который находится с визитом в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в телеграм сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Отмечается, что стороны обсудили иранскую угрозу и двусторонние отношения.

«На встрече с президентом Зеленским министр иностранных дел Гидеон Саар обсудил двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке, включая иранскую угрозу», - сказано в сообщении.

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