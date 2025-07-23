Глава Генштаба не исключил переброски войск к границе с Литвой и Польшей во время учений «Запад-2025»1
- 23.07.2025, 19:18
Ранее Лукашенко заявлял о намерении сместить районы учений от границ с ЕС.
Глава Генштаба Павел Муравейко не исключил переброски войск к границе с Литвой и Польшей во время учений «Запад-2025».
Это может произойти, чтобы «отработать эпизоды исключительно оборонительного характера», заявил 23 июля начальник Генерального штаба Вооруженных сил.
Он напомнил, что ранее решено было сместить районы учений от границ с ЕС, но, по словам военного чиновника, «этот процесс не нужно оценивать как нашу слабость или нашу лояльность».
Муравейко утверждает, что учения «имеют исключительно оборонительные эпизоды, которые позволяют нам защищать и обеспечить безопасность «союзного государства».