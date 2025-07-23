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Глава Генштаба не исключил переброски войск к границе с Литвой и Польшей во время учений «Запад-2025»

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  • 23.07.2025, 19:18
Глава Генштаба не исключил переброски войск к границе с Литвой и Польшей во время учений «Запад-2025»
Павел Муравейко

Ранее Лукашенко заявлял о намерении сместить районы учений от границ с ЕС.

Глава Генштаба Павел Муравейко не исключил переброски войск к границе с Литвой и Польшей во время учений «Запад-2025».

Это может произойти, чтобы «отработать эпизоды исключительно оборонительного характера», заявил 23 июля начальник Генерального штаба Вооруженных сил.

Он напомнил, что ранее решено было сместить районы учений от границ с ЕС, но, по словам военного чиновника, «этот процесс не нужно оценивать как нашу слабость или нашу лояльность».

Муравейко утверждает, что учения «имеют исключительно оборонительные эпизоды, которые позволяют нам защищать и обеспечить безопасность «союзного государства».

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