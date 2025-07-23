Премьер-министр Бельгии взял на работу кота 2 23.07.2025, 19:24

Барт Де Вевер

Фотофакт.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер взял на работу кота Максимуса Тексториса Пульчера, который поселился в его резиденции.

Об этом Де Вевер рассказал на своей странице в Instagram.

Кота породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая кошка) бельгийский премьер, по его словам, забрал из приюта.

До этого кот жил в дикой природе, где подхватил вирус иммунодефицита кошек. Это «означает, что теперь он обречен жить в помещении, без контакта с другими котами», пояснил Де Вевер.

По словам премьера Бельгии, Максимус Тексторис Пульчер за последние несколько недель уже освоился в его резиденции и уже успел заявить о себе во время последних правительственных переговоров.

«Во время ночных заседаний он вовремя вмешивался, высказывая жалобы, которые идеально подытоживали ситуацию», – пошутил глава бельгийского правительства.

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