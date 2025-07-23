Зеленский внесет в Раду законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов 23.07.2025, 19:44

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 23 июля, заявил, что внес в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

«Не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и — очень важно — все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут. И очень ожидаю от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать», — заявил он в обращении, опубликованном в Telegram президента.

Он добавил, что провел сегодня много совещаний с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

«Мне важно было, чтобы каждый дал свои аргументы. Важно, что они сказали и друг другу то, что давно накапливалось. Очень ценю договоренность о командной работе и о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а следовательно, справедливости в Украине», — заявил Зеленский.

Нардеп от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко написал в Telegram, что нардепы должны срочно собраться ориентировочно на следующей неделе, чтобы проголосовать за законопроект, который предложит президент.

Ранее Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

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