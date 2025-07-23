«Больше всего скучал по гречке» 6 23.07.2025, 19:58

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Белорусский футболист рассказал о жизни в Сербии.

Белорусский футболист сербского клуба ОФК Даниил Душевский рассказал о бытовых нюансах жизни в Белграде.

Деталями полузащитник поделился в интервью metaratings.by.

Хавбек сербской команды сравнил столицу этой страны с Минском.

По мнению Душевского, белорусский город находится в более выигрышной позиции.

«В принципе, нормально. Но вот в Белграде мне не нравится, что очень грязно, если честно. Я же приехал из Минска, там у нас всегда чисто, все улицы чистые. А в Белграде, в том районе, где я жил, совсем не так… И цыган много», – признался белорус.

Еще одной проблемой Сербии наш соотечественник выделил гастрономические различия с Беларусью.

К примеру, у Душевского возникла большая проблема с поиском гречки, которую на полках магазинов в родной стране найти можно без проблем.

«Сначала скучал по гречке, очень скучал, но через месяца три мы ее нашли, да. Вот по гречке прям очень скучал. А остальное… Да, в принципе, нормально все. Ничего такого прям», – добавил футболист.

Даниил провел всего два матча за «ОФК Белград» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Во второй половине сезона-2024/25 он выступал за «Младость» из Нови-Сада, представляющую второй дивизион.

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