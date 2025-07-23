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Отгрузка российской нефти на Черном море остановилась

  • 23.07.2025, 20:06
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Отгрузка российской нефти на Черном море остановилась

Названа причина.

Отгрузка нефти на крупнейших российских черноморских терминалах в Новороссийске и Южной Озереевке приостановлена из-за новой административной процедуры согласования судозаходов, сообщило Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Один из них ожидает, что ситуация нормализуется в течение несколько дней.

Через черноморский порт Новороссийск осуществляется экспорт и транзит нефти сортов Urals, KEBCO и Siberian Light. Соседний терминал в Южной Озереевке, принадлежащий Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), переваливает смесь CPC Blend.

КТК и Министерство транспорта РФ отказались от комментариев.

21 июля вступил в силу указ президента Владимира Путина, установивший новые правила захода в морские порты РФ иностранных судов.

«Установить, что заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности», - говорится в документе.

Отгрузки нефти CPC Blend по КТК запланированы в августе на уровне 6,5 миллиона тонн, что почти соответствует июльскому графику.

Экспорт и транзит нефти из Новороссийска в июле должен составить около 2,2 миллиона тонн, по данным источников.

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