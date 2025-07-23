В Минске ищут 16-летнего подростка

В Минске ищут 16-летнего подростка8
- 23.07.2025, 20:22
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Он ушел из дома три дня назад и не вернулся.
В Минске пропал 16-летний Дмитрий Берегейко. Он ушел из дома три дня назад и не вернулся, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Подросток 20 июля ушел из дома по ул. Казинца и до настоящего времени не вернулся. Предположительно, 22 июля он направился автостопом в сторону границы с Россией (трасса М1/Е30). Средств связи при себе не имеет.
Приметы: рост 180−185 см, плотного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза зеленые.
Особые приметы: на правой руке имеются татуировки «кастет» и «складной нож», на левой — «паутина» и «булава».
Был одет: майка и брюки темного цвета, черные тапки Adidas.
Если вам известно местонахождение подростка, милиция просит сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам:
+37533−915−86−85
+37517−239−64−75
102.