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В Минске ищут 16-летнего подростка

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  • 23.07.2025, 20:22
  • 2,160
В Минске ищут 16-летнего подростка

Он ушел из дома три дня назад и не вернулся.

В Минске пропал 16-летний Дмитрий Берегейко. Он ушел из дома три дня назад и не вернулся, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Подросток 20 июля ушел из дома по ул. Казинца и до настоящего времени не вернулся. Предположительно, 22 июля он направился автостопом в сторону границы с Россией (трасса М1/Е30). Средств связи при себе не имеет.

Приметы: рост 180−185 см, плотного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза зеленые.

Особые приметы: на правой руке имеются татуировки «кастет» и «складной нож», на левой — «паутина» и «булава».

Был одет: майка и брюки темного цвета, черные тапки Adidas.

Если вам известно местонахождение подростка, милиция просит сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам:

+37533−915−86−85

+37517−239−64−75

102.

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